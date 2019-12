Life is Strange 2 Episode 5 ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft bu ay Xbox Game Pass servisine Xbox One sahipleri için eklenecek olan yeni oyunları duyurdu. Toplamda dört yeni oyun söz konusu ve aralarından Untitled Goose Game şu anda erişime açık. Diğerleri ise The Witcher 3: Wild Hunt, Life is Strange 2 - Episode 5 ve Pillars of Eternity olacak.

Untitled Goose Game (17 Aralık 2019) - Xbox One

House House stüdyosunun geliştirdiği Untitled Goose Game, oldukça eğlenceli bir oyun. Bir kazın kontrolündesiniz. İngiliz köyünde geçen oyunda, belirli hedefleri yerine getirmek ve aşama kaydetmek için kazın yeteneklerini kullanarak nesneleri ve yapay zeka karakterlerini kendi amacınız doğrultusunda yönlendirmeniz gerekiyor.

The Witcher 3: Wild Hunt (19 Aralık 2019) - Xbox One

CD Projekt RED tarafından geliştirilmiş olan oyunun konusuna göre, Nilfgaard İmparatorluğu Kuzey Krallığı'na saldırarak büyük bir tahribata yol açıyor. Geleceğin ne getireceğinin bilinmediği bir zamanda, dünya büyük bir kargaşanın içerisindeyken daha karanlık ve daha ölümcül bir güç ortaya çıkıyor. Wild Hunt (Vahşi Av) adı verilen bu uhrevi güç özellikle bir kişiyi aramaktadır. O da kendisini Geralt'a adamış olan bireysel bir Kader, Geralt'ın akrabası olduğunu düşündüğü bir ruhtur.

Life is Strange 2 - Episode 5 (19 Aralık 2019) - Xbox One

Sean ve Daniel, hedeflerine giden yolda beşinci bölüm ile sona geliyorlar. Ne var ki, sınırı geçebilmeleri için karşılarında zorlu bir sınav olacak. Hikayenin başından bu yana Sean ile kimi zaman zorlu olmak üzere birçok karar verirdi ve bu kararlardan da Daniel birçok ders çıkarttı. Yol boyunca her iki kardeş de dostlar ve düşmanlar kazandılar ve zurnanın zırt dediği yere gelindi. Onca şeyden sonra Daniel ağabeyini takip edecek mi? Kardeşler bu kriz anından birlikte mi çıkacaklar yoksa onları bekleyen acı bir son mu var?

Pillars of Eternity (19 Aralık 2019) - Xbox One

Obsidian Entertainment stüdyosunun geliştirdiği bir başka rol yapma oyunu olan Pillars of Eternity, 2015 yılında satışa sunulmuştu. Eora gezegenindeki Dyrwood ulusu içinde geçen oyunda, yaşanan bir hadise sonucunda bebekler enfeksiyon kapıyorlar ve bu da ruhsuz bir şekilde doğmalarına yol açıyor. Oyunun başında, yaşanan bu olay yüzünden ana karakterimiz bir güç uyanışını görüyor ve işin içinde ruhlar ile etkileşime girerek geçmiş yaşantıları görebilen Watcher'ların olduğunu öğreniyor. Bu bağlamda, Pillers of Eternity oyundaki hedefiniz ise Watcher'ların uyanmasına sebep olan şeyi bulmak ve ruhsuz doğma sorununu çözmek olacak.

Microsoft ayrıca Xbox Game Pass servisinden ayrılacak olan oyunları da duyurdu. Herhangi bir tarih verilmemiş olmasına rağmen, Double Fine tarafından geliştirilmiş Metroidvania türündeki Headlander ve Xbox Live Arcade klasiği Tecmo Bowl Throwback, yakın bir zamanda ücretli abonelik servisinin kütüphanesinden çıkacak. Her ikisini de şu anda Xbox Game Pass kaspamında % 20 indirimle satın alabilirsiniz.