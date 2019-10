Life is Strange 2 Fiziksel Sürüme Sahip Olacak

İlk bölümü geçtiğimiz senenin Eylül ayı içerisinde yayınlanmış olan Life is Strange 2 oyununun beşinci ve son bölümü 3 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak. Eğer oyunu kutulu olarak arşivinize dahil etmek istiyorsanız, sizlere müjdeli bir haberimiz var. Square Enix ve Dontnod Entertainment Life is Strange 2 oyununun fiziksel sürümlerini duyurdu.

Yapılan duyuruya göre, standart ve Koleksiyoncu olmak üzere iki farklı fiziksel sürüm hazırlanıyor. Her ikisi de Avrupa bölgesinde 3 Aralık 2019, Kuzey Amerika bölgesinde ise 4 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında satışa sunulacak.

Standart sürümde Life is Strange 2 oyununun bütün bölümleri bulunacak ama beşinci bölümü dijital olarak indirmeniz gerekecek. Ayrıca The Awesome Adventures of Captain Spirit oyunu ve Sean karakterinin oyun içi çantasını özelleştirmenizi sağlayacak Arcadia Bay yamaları hediye edilecek.

Square Enix Store üzerinden satın alabileceğiniz Koleksiyoncu Sürümü ise standart sürümün içeriğinin tamamına ek olarak, Jonathan Morali tarafından bestelenen müziklerin yer aldığı plak seti, oyunun konsept sanat çalışmalarının bulunduğu otuz iki sayfalık ciltli kitap ve Sean ve Daniel karakterlerinin vinil figürleri bulunuyor. Yalnız bu sürüm sınırlı sayıda üretileceği için, almak istiyorsanız acele etmelisiniz.

Her iki sürümün de ön sipariş sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.