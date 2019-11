Life is Strange 2'nin Final Bölümü Önümüzdeki Hafta Yayınlanacak

Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi Life is Strange 2 oyununun da sonu geliyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana bölümler halinde yayınlanan oyunun beşinci ve final bölümü, 3 Aralık 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak.

Sean ve Daniel Diaz kardeşler için Seattle şehrindeki talihsiz bir hadise sonucunda başlayan uzun macera ailelerinin memleketi olan Puerto Lobos (Meksika) şehrinde son bulacak ama öncesinde son bir sınav var. Hem de büyük ve zorlu bir sınav.

Life is Strange 2 de ilk oyun gibi seçimlere göre şekillenen bir hikaye yapısı üzerine kurulu ve verdiğiniz kararların bir kısmı anlık, bir kısmı da ilerideki bir noktaya etki ediyor. Hikayenin başlangıcından bu yana da oyuncular Sean ile bazıları gerçekten zorlu olan seçimler yaptılar ve bu seçimler Daniel'ı eğitmek açısından da önemliydi. İki kardeş ayrıca hem dost hem de düşman kazandılar ve geldikleri nokta ise bir nevi kader anı olacak ve Dontnod Entertainment, verdiğiniz kararların etkisini burada tam anlamıyla hissedeceğinizi söylüyor.

Yeni bölümün yayınlanması öncesinde Square Enix ve Dontnod Entertainment heyecanı artırmak için yeni bir fragman daha yayınladılar. İlk bölümden bu yana yaşanan önemli anların bir araya getirilerek oluşturulduğu fragmanda, final bölümüne dair birkaç sahne de bulunuyor.

Keyifli seyirler dileriz!