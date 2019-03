Life is Strange 2'nin Yeni Bölümleri için Epey Bekleyeceğiz

DONTNOD Entertainment tarafından PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilmiş ve Square Enix tarafından da yayınlanmakta olan Life is Strange 2 macerası son hızıyla devam ediyor. İlk bölümünün 27 Eylül 2018 tarihinde yayınlandığı oyunun ikinci bölümü ise geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde yayınlanmıştı. Gördüğünüz gibi geliştirici stüdyo, bölümleri uzun aralıklarla yayınlıyor. Bunun nedeni ise her bir bölümün beklenen etkiyi yapmasını istemesi. Bir diğer deyişle DONTNOD Entertainment, oyuncuların her bir bölümü tam anlamıyla sindirmesini istiyor. Haliyle de üçüncü bölüm için birazcık beklemek gerekecek.

DONTNOD Entertainment ve Square Enix, Life is Strange Twitter hesabı üzerinden yeni bir duyuru gerçekleştirdiler. Yapılan duyuru ile sıradaki Life is Strange 2 bölümlerinin çıkış tarihleri ortaya çıktı. Wastelands adı altında yayınlanacak olan üçüncü bölüm için 9 Mayıs 2019 tarihi seçilmiş. Dördüncü bölüm 22 Ağustos 2019, beşinci ve son bölüm ise 3 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacak.

#LifeisStrange2 Episode 3: Wastelands will release May 9th.



Episode 4 will release August 22nd and Episode 5 December 3rd, 2019. pic.twitter.com/PoZIZivOFM — Life is Strange (@LifeIsStrange) 21 Mart 2019

Şimdilik bu duyuruya ek olarak başka bir açıklama yapılmış değil ama önümüzdeki ay içerisinde, çıkış tarihine yaklaştığımız zamanlarda üçüncü bölümün fragmanı ve ilk detayları elbetteki paylaşılacak. Bakalım Sean ve Daniel kardeşleri, Wastelands bölümünde ne gibi olaylar ve ne gibi zorlu seçimler bekleyecek?