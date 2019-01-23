Life is Strange 2'nin Yeni Bölümünün Çıkış Fragmanı Yayında

Life is Strange 2 oyununun ikinci bölümü için zaman yaklaşıyor. Yarın yani Perşembe günü, Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin maceraları için kritik bir bölüm ile yola devam edeceğiz. Yeni bölümün çıkışına az bir zaman kala, Square Enix ve Dontnod Entertainment çıkış fragmanını yayınladı.

Aralık ayının ortalarında açıklama yapan Square Enix ve Dontnod Entertainment, Life is Strange 2 oyununun çıkış tarihini duyurmuştu. Buna göre, Rules adı altında PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlanacak olan ikinci bölüm için 24 Ocak 2019 tarihi belirlenmişti. İlk bölümün 27 Eylül 2018 tarihinde yayınlandığını düşünecek olursak, bu aslında epey uzun bir ara oldu. Ama gecikmeyle ilgili olarak Kasım ayı içerisinde bir açıklama yapmış olan Dontnod Entertainment, bölümleri aceleye getirip de yaratmak istedikleri etkinin törpülenmemesi için böyle bir karar aldıklarını dile getirmişti.

Bugün ise Life is Strange 2 oyununun ikinci bölümünün çıkış fragmanı yayınlandı. Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin hikayelerinin kaldığı yerden devam edeceği Rules bölümü, kış mevsiminde de devam edecek. Küçük kardeş Daniel'ın hastalığı giderek şiddetlendiği için aile büyüklerinin evine gitmeye karar verecekler. Bu karar, büyük kardeş Sean için aslında bir anlamda risk taşıyor olacak; çünkü aile büyüklerinin yan komşularının süper güçleri olduğuna inanan Chris Eriksen isimli bir oğulları var ve senaryo ilerleyişinde Sean ve Chris, oldukça sıkı dost olacaklar. Sean de kardeşinin öğrettiği kurallara uyup uymadığını gözlemleyecek. Bakalım Daniel büyük sırrını saklama konusunda ne kadar başarılı olacak?