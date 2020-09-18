İlk Life is Strange 2 Bölümü Ücretsiz Oldu: Hemen İndirin!

Eğer henüz Life is Strange 2'ye giriş yapmamışsanız, bunun için tam zamanı. Square Enix ve Dontnod Entertainment, oyuncuları sevindiren bir duyuru yaptılar. İlk Life is Strange 2 bölümü ücretsiz olarak Steam, PlayStation ve Xbox mağazalarındaki yerini aldı.

İlk Life is Strange ile yaratılan etkiden sonra, Fransız geliştirici ikinci bir oyun ile karşımıza çıktı. Beş bölümden oluşacak şekilde geliştirilen Life is Strange 2 oyununun ilk bölümü, 2018 yılının Eylül ayında satışa sunulmuştu. Hikaye olarak ise Daniel ve Sean Diaz kardeşlerin başlarından geçenler anlatılıyordu.

Seattle şehrinde sürdürdükleri normal yaşamın başlarına gelen trajik bir olay ile altüst olmasından sonra, büyük kardeş Sean çareyi babalarının memleketi olan Puerto Lobos şehrine gitmekte ve her şeye yeniden başlamakta buluyordu. İlk oyunda olduğu gibi yine seçeneklere bağlı olarak gelişen bir hikayenin bizleri beklediği oyunda, yine kritik kararlar vermemizin gerekeceği anlar ile karşılaşıyorduk.

İlk Life is Strange 2 Bölümü Ücretsiz İndirilebiliyor

Square Enix ve Dontnod Entertainment tarafından ilk bölümün ücretsiz olarak yayınlanması kararının aslında çok da şaşırılacak bir durum olmadığını söyleyelim. Benzer bir durum ilk oyun için de hayata geçirilmişti. Öyle ki ilk bölüm, satışa sunulmasından bir buçuk yıl sonra yani 2016 yılının Temmuz ayında ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Hatta şu anda bile ücretsiz olarak indirebilmek mümkün oluyor.

Life is Strange 2 oyununun ilk bölümü Steam, PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirmeye sunuldu. Sınırlı bir süreliğine geçerli olacak bir teklif olmadığı için acele etmeniz gerekmiyor ama ne olur ne olmaz, işi sağlama almak için haberimizi okuduktan sonra kullandığınız sisteme bağlı olarak mağazaya uğrayıp da kütüphanenize eklemenizde fayda var. Keyifli oyunlar dileriz!