Lil Nas X’in Roblox Konseri İzlenme Sayısıyla Dudak Uçuklattı!

Lil Nas X’in Roblox konseri izlenme sayısı ile dudak uçuklattı. Ünlü rapçi, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Normal bir canlı yayın yapmak istemiyorum çünkü bu şu an herkesin yaptığı şey ve ortaya insanların beklemediği özel bir şey koymak istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Görüntülenme sayısına ve katılımcı sayısına bakılırsa ünlü rapçi konser öncesinde dile getirdiği sözlerin karşılığını verdi.

Lil Nas X’in Roblox Konseri Performansı Çok Beğenildi!

Roblox çoğu çocuk ve genç yaştaki oyunculardan oluşmak üzere 150 milyondan fazla oyuncunun yer aldığı bir oyundur. Oyuncu topluluğu bakımından dünyanın en büyük oyuncu topluluklarından birinin arkasındaki isim olmayı başaran Roblox, oyuncu kitlesini daha da büyütmek için müzik gibi alternatif yöntemler deniyor. Roblox, son zamanlarda özellikle ünlü rapçinin verdiği konser gibi yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaktan sıkılmış oyuncularına faydalı bir hizmet sunmaya çalışıyor.

Roblox, The Verge’e yaptığı açıklamada, gösterilerin toplamda 33 milyon görüntüleme aldığını belirtti. Roblox’un açıklamasına göre oyunculara özellikle içerisinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde sunulan hizmetler çok işe yarıyor. Bu sayının Roblox için çok büyük bir sayı olduğunu söylemek gerekiyor. Fortnite’ın verdiği konserden sonra çok büyük bir sayı gibi görünüyor. Travis Scott’ın Fortnite’a özel olarak verdiği performansı yaklaşık olarak 27,7 milyon katılımcı seyretmişti.

Sanal konserler on yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürüyor ancak özellikle son birkaç yıldır giderek daha popüler hale geliyor. Marshmello, 2019 yılında sadece Fortnite’ta 10,7 milyon kişinin karşısına çıktı. Travis Scott bu yılın başlarında Fortnite’a özel bir performans sergiledi. Sanal konser örneklerinin sayısı gittikçe daha da çoğalıyor. Bu performanslar, oyuncularla ünlülerin sanal da olsa buluşma noktası olmasını sağlıyor ve ünlülerle buluşmak isteyen oyuncuların COVID-19 dolayısıyla evde kalmak zorunda olduğu için sıkılmasını ve üzülmesini engelliyor.

Siz bu tür konserler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce ünlü rapçinin Roblox konserini izlemek keyifli miydi? Oyunlar için verilen sanal konserler sizce özellikle yeni tip koronavirüs etkisini tüm dünyada hissettirmeye devam ederken faydalı bir hizmet mi oluyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.