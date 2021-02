Alnında Servet Taşıyan Lil Uzi Vert, Marvel Vision'a Benzedi!

Yüzündeki dövme ve piercinglerle bilinen ünlü rapçi Lil Uzi Vert'ün alnında şu anda milyonlarca dolar değerinde pembe bir elmas bulunuyor. Vert'ün hayranları, alnındaki elması gördükten sonra onu Marvel'ın Vision'ına benzetti.

Dünyaca ünlü rapçilerden Vert'ün yüzünde zaten çeşitli dövme ve piercing vardı ve yüzündekiler onun adeta bütünleyicisi haline gelmişti. Rapçi, yakın bir zamanda paylaştığı Instagram gönderisinde ise yüzündeki dövme piercinglerin yanı sıra alnına bir elmas yerleştirmiş olduğunu gösterdi. Ünlü rapçinin alnının parıldamasını sağlayan elmas ise 24 milyon dolar değerinde pembe bir elmas.

Müzisyenin kendisi ve kuyumcu Elliot Eliantte tarafından yayımlanan Instagram videolarında elmas çok ayrıntılı bir şekilde gösteriliyor. Vert ve Eliantte gelen yorumlara hemen yanıt vermedi. Vert, videoyu paylaştığı Instagram gönderisinin açıklamasına ise "Beauty is pain" yani "Güzellik acıdır" sözünü ekledi.

Vert, New York Post'un aktardığı bilgilere göre son dört yılını 10 ila 11 karat arasında olduğu söylenen mücevheri ödeyerek geçirdi. Bir hayranı, kendisine elması alnına koymak yerine bir yüzüğe koymanın daha iyi bir fikir olduğunu söyledi. Vert ise bu yoruma yönelik verdiği yanıtta yüzüğü kaybetmenin alnına koyduğu elmastan daha çok dalga konusu olabileceğini söyledi.

Hayranlarından bazıları, Vert'e elmasın merkezden çok uzak olduğunu söyledi ve söz konusu yorumlara HipHopDX tarafından paylaşılan bir videoda yer alan rapçiden açıklama geldi. Rapçi, paylaşılan videoda elmasa birkaç kez dokunarak bu yorumu yalanladı.

Rapçi, eleştirilere yanıt verdiği videodaki açıklamasında, "Ortada. Sadece içinde uzun bir çubuk var çünkü onu daha yeni deldim. Şişlik indiğinde daha kısa bir çubuk alacağım ve böylece hareket etmeyecek" şeklinde konuştu.

Lil Uzi Vert heard y’all say his forehead diamond was off center 💎



