Lindsay Lohan'ın GTA 5'e Karşı Açtığı Dava Sonuçlandı

Lindsay Lohan’ın Grand Theft Auto 5’in kapağında kendisinin fotoğrafına yer verildiği gerekçesiyle açtığı dava, sonuçlandı. New York Temyiz Mahkemesi, Lindsay Lohan’ın iddialarını asılsız bularak, dosyayı kapattı.

2013 yılında piyasaya sürülen Grand Theft Auto 5, milyonlarca kopya sattıktan sonra ilginç bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Oyunun kapağında yer alan kadının kendisi olduğunu iddia eden ve Rockstar Games’in telif hakkı ödemediğini söyleyen Lindsay Lohan, 2014 yılında Rockstar Games’in çatı şirketi Take-Two’ya dava açmıştı.

Kapaktaki görselle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt veren Rockstar Games, Lindsay Lohan’ın dikkat çekmek adına böyle bir iddia ortaya attığını söylemişlerdi. Buna rağmen Lohan’ın avukatları, hazırladıkları dosyayı mahkemeye sunmuşlar ve dava sürecini başlatmışlardı.

Mart 2014’te savcı dava açılmasına izin vermiş; ancak eylül ayında yapılan bir başka duruşmada, davaya konu olacak herhangi bir delil olmaması sebebiyle dosya kapanmıştı. Davanın düşmesinin ardından harekete geçen avukatlar, bu sefer iddialarını temyiz mahkemesine taşımışlardı.

Uzun süren dava sürecinin ardından dün itibarıyla New York Temyiz Mahkemesi nihai kararını açıkladı ve Lindsay Lohan’ın avukatlarının hazırladığı dosyadaki delilleri yetersiz bularak, davayı sonuçlandırdı. Benzerlik öte bir durum olmadığını söyleyen mahkeme, oy birliğiyle tartışmaları noktalandırmış oldular.