LinkedIn, 2017'nin En Çok Kazandıran Mesleklerini Açıkladı

İş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformu Linkedln, şirketlerin maaş raporlarına göre ABD'de 2017'nin en çok kazandıran mesleklerini açıkladı.

2002 yılında kurulan ve şu anda 500 milyonu aşkın üyesi bulunan LinkedIn, kullanıcıların profesyonel çevrelerini genişletmesini sağladığı gibi bir iş arama platformu olarak da kullanılıyor.

ABD'li şirket, maaş raporlarına göre, ABD'de en yüksek prim alan 9 meslek grubunu açıkladı. Listedeki ortalama yıllık prim ve maaş miktarları gerçekten inanılmaz seviyelerde. Hadi gelin hangi meslek ne kadar kazandırmış hep birlikte bakalım.

1- İnşaat Mühendisliği

Ortalama Yıllık Prim: 141 bin TL

Ortalama Maaş: 768 bin TL

2- Yatırım Bankacılığı Analisti

Ortalama Yıllık Prim: 170 bin TL

Ortalama Maaş: 470 bin TL

3- Ortopedik Cerrah

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL

Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL

4- Radyolog

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL

Ortalama Maaş: 1.4 milyon TL

5- Kardiyolog

Ortalama Yıllık Prim: 188 bin TL

Ortalama Maaş: 1.4 Milyon TL

6- Pratisyen Hekim

Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL

Ortalama Maaş: 1.5 Milyon TL

7- Araştırma Analisti

Ortalama Yıllık Prim: 190 bin TL

Ortalama Maaş: 530 bin TL

8- Özel Sermaya Ortakları

Ortalama Yıllık Prim: 320 bin TL

Ortalama Maaş: 670 bin TL

9- Yatırım Bankacılığı İştirakçileri