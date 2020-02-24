LinkedIn, Android'de 500 Milyon İndirmeye Ulaştı

Dünyanın en büyük iş bulma ağı olan LinkedIn, işveren ve işçileri bir araya getirme konusunda yeni bir başarıya imza attı. Play Store'da 500 milyon indirilmeye ulaşan LinkedIn'ın kullanım verileri de ayrıca dikkat çekiyor.

Kariyer profilinizi oluşturmanın yanı sıra LinkedIn, diğer profesyonellerle ve şirketlerin üst yöneticileriyle bağlantı kurmanıza yardımcı oluyor. Halihazırda dünyanın en büyük iş platformu olan LinkedIn'ın yeni bir başarıya ulaştığı gözlemlendi. Bu popülerlik LinkedIn'ın Play Store'da 500 milyon indirilme sayısını geride bırakmasıyla da taçlandırılmış oldu.

LinkedIn ayrıca birçok cihaza önceden yüklenmiş olarak gelmektedir. Hal böyle olunca, 500 milyon Android cihazın içerisinden platformu gerçekten kullanan insan sayısı önemli ölçüde farklı olabilir. Yine de bu sayıya ulaşmak başlı başına bir başarı olarak görülmüyor, sadece hizmetin ne kadar popüler olduğunu kanıtlıyor.

675 Milyon Aktif Üyeye Sahip

Geçtiğimiz ay içerisinde 675 milyon üyeye ulaştığını bildiren LinkedIn, 2020'nin ilk döneminde rekor düzeyde kullanım oranı yakalamıştı. Neredeyse her 7 saniyede bir kişiye iş bulduklarını söyleyen LinkedIn, özellikle t eknoloji alanında sağladıkları iş istihdamına vurgu yapıyordu.