LinkedIn'i Clubhouse Benzeri Uygulamalardan Biri Yapacak Özellik Çıkıyor

LinkedIn'i Clubhouse benzeri uygulamalar listesine yerleştirilecek özellik, ocak ayının ilerleyen günlerde kullanıcılarla buluşturmayı amaçlıyor. En az geçen yılın mart ayından bu yana canlı ses odaları özelliği üzerinde çalışan sosyal medya platformunun çalışmalarının meyvesini vereceği gün geldi.

LinkedIn, TechCrunch'a özellik ile ilgili yapmış olduğu açıklamada amacının daha çok organizatörlerin sanal yuvarlık masalar oluşturmasına ve belirli konuları bu masa çevresinde tartışmasına olanak sağlamak olduğunu belirtti.

LinkedIn, Clubhouse Benzeri Uygulamalar Listesine Giriyor

İşverenleri ve belirli alanlarda yetkin personel adaylarını bir arada buluşturan platforma eklenecek yeni özellik, toplantı sahiplerinin tartışmalar başlatmasına ve bu tartışmaları dilediği gibi yönetmesine yardımcı olacak.

Toplantılara katılım sağlayan kişiler, toplantı sırasında ve sonrasında birbirleri ile iletişim kurabilecek. Toplantılar, LinkedIn'in geliştirmiş olduğu şirket içi araçlar ile yönetilecek.

LinkedIn'in Toplantı Özelliği Videolu da Olacak

Sosyal medya platformunun Clubhouse benzeri özelliğinin tek bir versiyonu olmayacak. Platformun aktardığı bilgilere göre özelliğin videolu versiyonu da mart ayından itibaren kullanıma sunulacak.

LinkedIn'in şu anda davetiyeli toplantılar düzenlemek gibi planları olmadığı için organizatörler de şu anda erişim için en azından LinkedIn'in özelliğini kullanarak ücret talep edemeyecek.

Clubhouse, yeni tip koronavirüs salgınının başlangıcında piyasaya sürüldü ve bir anda dünya çapında popülerlik elde etti. Virüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek amacıyla evlerde kalan insanlar, bu süre zarfında birbirleriyle uzaktan da olsa iletişimde kalmanın yollarını aradı.

İnsanlara bunu verecek pek çok uygulama vardı. Örneğin WhatsApp Messenger adlı uygulama, görüntülü, sesli ve yazılı olmak üzere türlü türlü iletişim kurma yöntemi kuruyordu. Öte yandan Zoom, Google Meet gibi uygulamalar katılımcı sayısı sınırlamasında salgına özel olarak bir esnekliğe gitmişti.

Clubhouse'u popüler kılan nokta, uygulamaya sadece davetiye ile katılım sağlayabilmek oldu. Clubhouse'un bir anda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından ilgi görmesi de Facebook, Twitter ve Discord'un ilgisini çekti. Bunun gibi özellikler geliştirildi.

LinkedIn, diğerlerinden farklı olarak Clubhouse'a benzer bir özelliği geç kullanıma sunacak. Özelliği kullanıma sunması her ne kadar çok uzun sürmüş olsa da bu, özellik üzerinde uzun uzun çalıştığını ve kullanıcıların karşısına en iyi şekilde çıkmak istediğini gösteriyor.

Peki, sizce LinkedIn de bu özellikten sonra Clubhouse benzeri uygulamalar listesinde yer alır mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.