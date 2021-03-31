LinkedIn Clubhouse Özelliği Üzerinde Çalışıyor!

LinkedIn Clubhouse özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. Böylece iş odaklı bir sosyal medya platformu da Clubhouse benzeri özellik üzerinde çalışan firmalar arasına katıldı.

LinkedIn Clubhouse Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Özellikle son zamanlarda internet kullanıcıları arasında en fazla konuşulan Clubhouse, diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak insanların sosyalleşmesine odaklandı. Platform, ses tabanlı olması sayesinde diğer sosyal medya platformlarından sıyrılmayı başardı. Clubhouse'un bu başarısının ardından diğer firmalar, uygulamanın özelliğini taklit etmeye başladı.

Clubhouse, şu anda Android platformunda yer almıyor. Bu sebepten ötürü Android kullanıcıları uygulamaya erişemiyor. Bazı şirketler, Android ve iOS platformlarına Clubhouse benzeri uygulamalar çıkarmaya hazırlanırken bazıları ise söz konusu özelliği kendi uygulamalarına entegre etmek için kollarını sıvadı. Clubhouse özelliğini kendi uygulamasına entegre eden firmalar arasına LinkedIn de katıldı.

Başta sosyal medya uygulamaları olmak üzere birbirinden çeşitli uygulamaların alacağı yeni özellikleri önceden bildirmekle tanınan Alessandro Paluzzi, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak iş odaklı sosyal medya platformunun sesli sohbet odası özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Paluzzi, Twitter hesabı üzerinden özelliğe ait bir ekran görüntüsü de paylaşmıştı.

Techcrunch'taki habere göre LinkedIn Sözcüsü Suzi Owens, kullanıcılara sesli sohbet deneyimi sunmak için birtakım testler yaptıklarını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, yeni özellik sayesinde sohbet odalarında sesli iletişim kurarak etkileşime geçebilecek. Böylece Paluzzi tarafından ortaya atılan iddia doğrulanmış oldu.

Şirket, sesli sohbet odalarının nasıl görüneceğini gözler önüne sermek için bir ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsünün Paluzzi tarafından paylaşılan görsel ile aynı olduğu ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre sohbet odalarında konuşmacı ve dinleyici olmak üzere iki farklı bölüm yer alacak. Konuşmacılar ekranın üst kısmında konumlanırken dinleyiciler ise alt kısımda yer alacak.

Yayımlanan görsele göre ekranın sağ alt köşesinde bir el simgesinin yer aldığı buton mevcut. Görünüşe göre LinkedIn'de tıpkı Clubhouse'ta olduğu gibi dinleyiciler el simgesine dokunarak moderatörden söz isteyebilecek. Şirket tarafından paylaşılan görsele göre sohbet odaları yüzlerce kişiyi destekleyecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan LinkedIn'e yeni özelliğin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor. Firma tarafından aktarılan bilgilere göre beta testi çok yakında başlayacak.