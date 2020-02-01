LinkedIn'da Her 7 Saniyede Biri İş Buluyor

Microsoft, LinkedIn'ın 2019'un son üç ayında rekor düzeyde kullanıma ulaştığını bildiriyorken platform aynı zamanda dünyadaki kitlesini genişletmeye devam ediyor.

ABD'li yazılım devinin bu hafta yayınladığı FY20 raporunda LinkedIn'a ait önemli performans vurgularını özetlendi. 675 milyon üyeye ulaştığını bildiren LinkedIn, 2020'nin ilk çeyreğinde rekor düzeyde katılımla karşılaştı. Platformun kullanım verileri şu şekilde aktarıldı:

"LinkedIn, küresel işgücünün her üyesi için ekonomik bir fırsat yaratmaya devam ediyor. LinkedIn ortalama olarak her yedi saniyede iş buluyor. Bu çeyrekte rekor düzeyde üye katılımı gördük. Pazarlamacılar, gelişmiş araçlar ve LinkedIn Sayfalarından yararlandıkça pazarlama çözümleri en hızlı büyüyen işimiz olmaya devam ediyor"

Yine de toplam üye sayısının 'aktif kullanıcılar' ile aynı olmadığını belirtmek gerekiyor. Artan katılım düzeyleriyle birlikte platforma kaydolan daha fazla insanın birleşimi, sosyal ağ için performansı güçlendirmeye devam ediyor ve LinkedIn'ın daha geniş profesyonel iletişim olanağı kurmasını sağlıyor.

Ayrıca Microsoft, LinkedIn'da bulut mühendisliğine yapılan yatırım harcamasının yüzde 12 arttığını kaydetti. Yani bulut servisleri üzerinde daha fazla yoğunluk olduğunu aktaran şirket, teknoloji alanında iş istihdamına da vurgu yapıyor.