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  4. LinkedIn’de İş Arayan Ünlü İtalyan Futbolcu Malta’da Kulüp Buldu

LinkedIn’de İş Arayan Ünlü İtalyan Futbolcu Malta’da Kulüp Buldu

LinkedIn’de İş Arayan Ünlü İtalyan Futbolcu Malta’da Kulüp Buldu
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek İnternet
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LinkedIn’e verdiği iş ilanıyla gündem olan İtalyan milli futbolcu Cristian Zaccordo, aradığı işi sonunda buldu. Hamrun Spartans kulübüyle sözleşme imzalayan Zaccordo, kariyerine Malta’da devam edecek.

Bir dönem İtalya Milli Takımın’da forma giyen 35 yaşındaki futbolcu Cristian Zaccordo, Malta Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Hamrun Spartans ile anlaştı. Zaccordo, yaz aylarında LinkedIn üzerinden iş aramasıyla gündeme gelmişti.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Malta kulübüne imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıkan Zaccardo, bugüne kadar farklı ülkelerden ve İtalya içinde farklı liglerdeki kulüplerden teklifler aldığını belirterek, "Maltalı yöneticiler bana kendimi önemli hissettirdi. Onların pazarlama ve iş alanlarında da projeleri var. 2006 yılında dünya şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu ülkelerine getirdiler. Ben de onlara, Avrupa kupalarına gitmelerini sağlayacak şekilde ligi ilk 3'te bitirmelerine yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde, Palermo, Milan ve Wolfsburg gibi takımlar bulunan 35 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusunun, 15 Ekim’de yeni takımıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.

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ETİKETLER: italya linkedin profesyonel futbolcu

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