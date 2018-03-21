LinkedIn'e Video Filtreleri Eklendi

İş hayatında kullanılması sebebiyle ciddi bir platform olarak adlandırılan LinkedIn, yaptığı açıklamayla birlikte yine iş hayatına yönelik video filtreleri kullanmaya başlayacağını duyurdu.

Profesyonel iş ağı LinkedIn, Microsoft tarafından satın alındıktan sonra kabuk değiştirmeye başlamış ve gerçek bir sosyal medya platformuna doğru evrilmişti. Yaşadığı evrimi daha eğlenceli hale getirmek isteyen LinkedIn, yaptığı resmi açıklamayla birlikte video paylaşma özelliğine çeşitli filtreler eklediğini söyledi.

Ağustos ayında ilk defa LinkedIn üzerinden video paylaşımına izin verilmeye başlanırken, bugün itibarıyla videolara filtre özelliği de geldi. Eklenen filtrelerin yine profesyonel iş ağının yapısına uygun olarak seçildiği belirtilirken, şimdilik üç farklı etiketin videolarda kullanılabileceği aktarıldı.

Yakın zaman sonra LinkedIn üzerinde kullanılabilen etiketlerin sayısının artabileceğini söyleyen Peter Roybal, kullanıcıların eklenen filtrelere olan ilgisinin ölçüldükten sonra geliştirme sürecinin devam edeceğini ve filtrelerin tutulması durumunda birçok farklı etiket ve filtrenin sosyal medya ağına ekleneceğini vurguladı.

Etiketlerin bugünden itibaren kullanılabileceğini söyleyen yetkililer, LinkedIn’in Android veya iOS uygulamasına giriş yapan kişilerin, video sekmesine tıklamaları durumunda yeni etiketleri görebilecekleri belirtildi.