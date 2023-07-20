LinkedIn'de Erişim Sorunu Yaşanıyor!

Milyonlarca çalışanın işverenlerle iletişimde olduğu, işverenlerin de işlerine istihdam sağladığı platform LinkedIn'de erişim sorunları yaşanıyor.

İlk olarak Türkiye saati ile 11:00 civarında başlayan erişim problemleri zaman zaman LinkedIn ana sayfasının yüklenmemesine, kullanıcıların giriş yapamamasına ve sayfaları yenileyememesine neden oluyor.

LinkedIn Erişim Sorunları DownDetector Tarafından Doğrulandı

Erişim sorunlarını derleyen ve kullanıcılara bildiren DownDetector'de de LinkedIn'de yaşanan erişim sorunları görülüyor.

Henüz LinkedIn tarafından konuya dair bir açıklama yapılmamış olsa da bu sorunlar hâlâ devam etmekte ve ne zaman düzeleceği şimdilik bilinmiyor.