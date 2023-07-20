LinkedIn'de Erişim Sorunu Yaşanıyor!
Popüler iş ağı LinkedIn'de sabah saatlerinden bu yana erişim sorunu yaşanıyor. İşte soruna dair detaylar!
Milyonlarca çalışanın işverenlerle iletişimde olduğu, işverenlerin de işlerine istihdam sağladığı platform LinkedIn'de erişim sorunları yaşanıyor.
İlk olarak Türkiye saati ile 11:00 civarında başlayan erişim problemleri zaman zaman LinkedIn ana sayfasının yüklenmemesine, kullanıcıların giriş yapamamasına ve sayfaları yenileyememesine neden oluyor.
LinkedIn Erişim Sorunları DownDetector Tarafından Doğrulandı
Erişim sorunlarını derleyen ve kullanıcılara bildiren DownDetector'de de LinkedIn'de yaşanan erişim sorunları görülüyor.
Henüz LinkedIn tarafından konuya dair bir açıklama yapılmamış olsa da bu sorunlar hâlâ devam etmekte ve ne zaman düzeleceği şimdilik bilinmiyor.
LinkedIn'e Üretken Yapay Zeka Ekleniyor: Nasıl Kullanılacak?
Önde gelen iş yeri sosyal platformu LinkedIn, üretken yapay zekâyı uygulamasına ekleyen siteler arasındaki yerini aldı. LinkedIn artık kullanıcıların üretken yapay zekânın gücünü kullanarak doğrudan içerik yayınlamasına izin veriyor.
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