LinkedIn Hikayeler Özelliğinin Fişi Çekiliyor: Tarih Verildi!

LinkedIn, Hikayeler (Stories) özelliği ile ilgili oldukça önemli bir karar alındı. Şirket, sosyal medya hesabı üzerinden Hikayeler özelliğini kaldıracağını duyurdu. İş odaklı sosyal medya platformunun yaptığı açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan LinkedIn, 2020 yılının eylül ayında Hikayeler özelliği eklenmişti. Bu özellik, Instagram ve Facebook’ta yer alan Hikayeler özelliğine benzer şekilde yayımlandıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silinen paylaşımlar oluşturulmasına olanak sunuyor.

İlk olarak Snapchat tarafından ortaya atılan ve geliştirilen hikayeler daha sonrasında Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarına eklenmişti. Hatta hikayeler özelliği WhatsApp Messenger ve Facebook Messenger isimli anlık mesajlaşma uygulamalarına dahi gelmişti.

LinkedIn, Stories özelliğinin yaygın olarak kullanılmasına uzun bir süre aldırmayarak yoluna söz konusu özellik olmadan devam etti. Sosyal medya hizmeti uzun bir süre bu akıma kapılmadan ilerlemeye devam etse de eylül ayında kararlılığını bozarak hikayeler özelliğini kullanıcıların kullanıma sundu.

Linkedın Hikayeler Özelliği Ne Zaman Kaldırılacak?

İş odaklı sosyal medya hizmeti LinkedIn Kıdemli Ürün Müdürü Liz Li, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, hikayeler özelliğini eylül ayının sonuna kadar kaldıracaklarını duyurdu. Li ayrıca yeni özellikler üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

Li tarafından aktarılan bilgilere göre LinkedIn kullanıcıları söz konusu özelliğe pek ilgi göstermedi. Bunun sebebinin ise kullanıcıların paylaştıkları videoların 24 saat sonra kaybolmasını istememesi. Bu özellik, her ne kadar Instagram'da çok popüler olsa da LinkedIn gibi platformlarda pek kullanılmıyor. Bu platformlarda kullanılmamasının nedeni ise özelliğin uygulamaların doğasına aykırı olması.

Twitter'ın geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu hikayeler (Fleets) özelliği de hedeflenen seviyede ilgi görmemesi nedeni ile 3 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla kaldırılmıştı. Popüler sosyal ağ, Fleets'in daha fazla insanı sohbete katılmaya teşvik edeceğini düşündüklerini fakat durumun böyle olmadığını söylemişti.

Hikayeler benzeri özelliğin kaldırılacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? İş odaklı sosyal medya platformu LinkedIn tarafından alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.