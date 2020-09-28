LinkedIn Hikayeler Özelliği Kullanıma Sunuldu!

LinkedIn hikayeler özelliği bu hafta ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada başta olmak üzere daha birkaç ülkede daha kullanıma sunuldu. Kuruluşunun üstünden kısa bir süre geçtikten sonra iş dünyasının vazgeçilmez sosyal paylaşım uygulamalarından biri haline gelen LinkedIn'in yeni özelliği kullanıcılarının bir hayli şaşırmasına neden oldu. İşte LinkedIn'e gelen yeni özellik ile ilgili kullanıcılar tarafından merak edilen tüm detaylar!

LinkedIn Hikayeler Özelliği Aldı

Microsoft'un başarılı sosyal paylaşım uygulamalarından LinkedIn uzun bir zamandan beri hikayeler özelliği üzerinde çalışıyordu. İlk olarak Snapchat'te ortaya çıkan ve daha sonrasında Instagram tarafından kopyalanan özellik şu anda hemen hemen tüm sosyal medya platformlarında görülen bir özellik olmaya devam ediyor. LinkedIn tarafından yapılan açıklama ile beraber özelliğin söz konusu sosyal medya platformuna da geldiği doğrulanmış oldu.

LinkedIn genellikle iş bulmak isteyen çalışanlar ve çalışan bulmak isteyen patronları buluşturan bir platform olduğu için sosyal medya platformuna gelen hikayeler özelliği kullanıcılar tarafından oldukça tuhaf bir özellik olarak bulundu. Sosyal medya platformuna gelen özellik hem Snapchat hem de Instagram'dan esintiler bulunduruyor. Öyle ki, iki sosyal medya platformunda da yer alan hikayeler özelliğinin bir karışımı olarak görülebilir.

LinkedIn'e eklenen özellik şu anda sadece belirli ülkelerde kullanılabiliyor. Yirmi dört saat boyunca görüntülenebilen hikayelerin tıpkı Instagram'da da olduğu gibi kimler tarafından görüntülenebileceğine de karar verilebiliyor. Peki, siz LinkedIn'e gelen yeni özellik ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Yeni özellikle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.