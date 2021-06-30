LinkedIn Kullanıcılarının Verileri Çalındı!

Dünyanın en popüler sosyal iş ağı platformu LinkedIn, kullanıcıları şaşkınlığa uğratacak boyutta bir veri sızıntısı ile gündeme geldi. Yüz milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan sosyal medya platformunun neredeyse her kullanıcısı, bu veri sızıntısından aktif olarak etkilendi. Peki ama LinkedIn kullanıcılarının çalınan verileri neler oldu?

LinkedIn Kullanıcılarının Verileri Sızdırıldı: Çalınan Bilgiler Neler?

Ülkemizde de oldukça yoğun bir şekilde kullanılmakta olan LinkedIn, dünyanın dört bir yanından 756 milyon kullanıcıya sahip. Son veri sızıntısı ile kullanıcıların yüzde 92 oranındaki kısmına tekabül eden 700 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı ve internette satışa sunuldu.

Üstelik bir milyon kullanıcının verileri, sızıntının gerçek olduğunu kanıtlamak adına ücretsiz bir şekilde yayınlandı. Bu verilere göz atıldığında sızdırılan bilgilerin şunlar olduğunu görüyoruz:

Ad ve Soyad

Cinsiyet

E-Posta Adresleri

Telefon Numaraları

Fiziksel Adresler

Coğrafi Konum Kayıtları

LinkedIn Kullanıcı Adları ve Profil Linkleri

Kişisel ve Profesyonel Geçmiş / Deneyim

Bağlantılı Sosyal Medya Hesapları ve Kullanıcı Adları

LinkedIn API'sinden yararlanarak elde edilen bu bilgiler, araştırma şirketlerince yapılan çalışmalar sonrasında doğrulandı. Yani hem örnek veriler hem de yaşanan sızıntı gerçek gibi gözüküyor. Fark etmiş olabileceğiniz üzere parolalar hiçbir kullanıcıda sızıntıya uğramadı ancak ancak kimlik avı ve sosyal mühendislik yöntemleri için yeterince bilginin sızdırılmış olması, çeşitli endişelere neden oluyor.

Geçtiğimiz aylarda benzer bir sızıntıya konuk olan LinkedIn, kısa bir süre içerisinde iki büyük veri sızıntısına ev sahipliği yaptı. Son sızıntı hakkında halen herhangi bir açıklamada bulunmayan şirketin, bu konuda ne gibi önlemler alacağı merak edilen detaylar arasında yer alıyor.

Peki siz LinkedIn kullanıyor musunuz? Bu veri sızıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz ve veri sızıntısından sonra sosyal medya platformunu kullanmaya devam edecek misiniz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.