LinkedIn Türkiye’ye Temsilci Atama Kararı Aldı

LinkedIn Türkiye’ye temsilci atayacağını açıkladı. Böylece dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan LinkedIn, ülkemizde reklam yasağı ile karşı karşıya kalmayacak. Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

LinkedIn Türkiye’ye Temsilci Atayacak

1 Ekim 2020 tarihinde “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile beraber günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde en az bir tane temsilci bulundurmaları gerekiyor. Sosyal ağ şirketlerinin ayrıca web sitelerinde iletişim bilgilerini açık bir şekilde yer vermesi gerekiyor.

Sosyal ağ şirketleri, verilen süre zarfında ülkemizde temsilci bulundurmadıkları için cezalar kesiliyor. Temsilci atamayan firmalara ilk olarak 10’ar milyon TL para cezası kesilmişti. Bu cezanın ardından 30 gün içerisinde temsilci atamayan firmalara 30 milyon TL para cezası daha kesilmişti. Bu ay içerisinde temsilci at amayan firmalara bu kez reklam yasağı verilecek. Bu yasak ile beraber ülkemizde yer alan küçük ve büyük bütün firmalar dahil söz konusu firmalara reklam veremeyecek.

Reklam yasağının uygulanmasının Resmi Gazete’de yayımlanmasına sayılı günler kala LinkedIn, ülkemizde temsilci bulundurma kararı aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazete’de yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz” fadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan, “Kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen 7253 sayılı kanun 1 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Bilindiği gibi temsilci atama sadece Türkiye’de günlük erişimi 1 milyonu geçen sosyal ağlar icin geçerli. Daha önce VK, Google(YouTube) Tiktok ve Dailymotion temsilci atadılar” ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tıpkı Avrupa Birliği vatandaşları gibi taciz, siber zorbalık, taklit hesap, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi şikayetlerini artık direkt muhataplarına iletecek. Sağlayıcılarda vatandaşlarınızın taleplerini en hızlı şekilde çözüme kavuşturacak.” “Sağlayıcılara çağrımız reklam yasağı ya da bant daraltma cezası gelmeden temsilcilerini ülkemizde görevlendirmeleri. Unutmadan; reklam yasağının uygulamasını BDDK, TCMB, VDK ve ilgili tüm kamu kurumları hassasiyetle denetleyecek. Reklam veren şirketlere ayrıca ceza kesilecek.” “Daha önce de belirttiğimiz gibi amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları değil. Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkmasını ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini bekliyoruz.”