LinkedIn'e Üretken Yapay Zeka Ekleniyor: Nasıl Kullanılacak?

Önde gelen iş yeri sosyal platformu LinkedIn, üretken yapay zekâyı uygulamasına ekleyen siteler arasındaki yerini aldı.

LinkedIn artık kullanıcıların üretken yapay zekânın gücünü kullanarak doğrudan içerik yayınlamasına izin veriyor. LinkedIn, dünya çapındaki profesyoneller için güncel özgeçmişlerini paylaşma ve ağ kurma açısından değerli bir platform olarak görülüyor.

Kullanıcılar genellikle iş beklentilerini artırmak için kariyer hedefleri, terfileri ve başarıları hakkında paylaşımlarda bulunuyor ancak bu paylaşımları dikkatli bir planlama ve yazımla hazırlamak, özellikle de LinkedIn'de daha önce hiç paylaşım yapmamış olanlar için zor bir görev olabilir.

LinkedIn Üretken Yapay Zekâsı Nasıl Kullanılacak?

LinkedIn'in ürün direktörü Keren Baruch, bu sorunu çözmek için kullanıcılara bu çağda daha hızlı bir alternatif sunan, üretken yapay zekânın gönderi yazımına entegrasyonunu duyurdu.

Bu özellikten yararlanmak için, kullanıcıların gönderilerinde iletmek istedikleri temel mesajı özetleyen en az 30 kelime sağlamaları gerekiyor. Kullanıcı girdilerinden yararlanan üretken yapay zekâ, gözden geçirilebilen, düzenlenebilen ya da doğrudan yayınlanabilen taslaklar oluşturuyor.

Keren Baruch, özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu ve kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağını belirtti.

Peki siz LinkedIn'e üretken yapay zekâ eklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.