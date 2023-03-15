LinkedIn'e Yapay Zeka Desteği Geliyor

İş dünyasının en popüler sosyal ağlarından biri olan LinkedIn, yeni güncellemelerle birlikte artık daha kapsamlı ve kullanımı kolay bir hale geliyor. Yakın zamanda sunulması plananlanan yapay zeka destekli profil oluşturma hizmeti, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştıracak.

Bugün paylaşılan bülten yazısında LinkedIn'e çeşitli fırsatlar sağlayan ve kariyerinizi bir adım ilerisine taşımanızda yardımcı olacak yapay zeka tanıtıldı.

Artık Profil Oluşturmak Çok Daha Kolay

İş bulma konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan LinkedIn, yeni yapay zeka desteğiyle birlikte kullanıcıların kendi profillerini ve özgeçmişlerini çok daha hızlı bir şekilde doldurmasını sağlamayı amaçlıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen en yeni GPT dil modellerini kullanan bu yapay zeka, şimdilik LinkedIn'de aktiflik gösteren seçilmiş bir Premium üye grubu tarafından deneniyor. Özellikle profillerin "Hakkında" bölümünde kullanıcılara öneriler ve şema tavsiyelerinde bulunacak olan yapay zeka, Premium abonelere özel olacak.

Buna göre LinkedIn yapay zekasına kendiniz ve kariyeriniz hakkında birkaç bilgi verdikten sonra, şirketler tarafından kolayca anlaşılabilen bir şema oluşturabileceksiniz.

Ayrıca şirketler için de iş tanımı ve iş ilanı gibi konularda çeşitli özellikleriyle yardımcı olabilecek olan LinkedIn yapay zekası, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tüm Premium aboneler için kullanılabilir hale gelecek.

LinkedIn Baş Ürün Sorumlusu Tomer Cohen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Üyelerimiz için daha fazla değer yaratmanın yollarını aramaya devam ederken, en gelişmiş OpenAI GPT modellerinden yararlanan, yapay zeka destekli yeni deneyimleri sunmaktan heyecan duyuyorum." dedi.

Öte yandan LinkedIn Learning üzerinde yapay zeka temelli bir dönüşüm gerçekleştirildiği ve 100'den fazla yapay zeka dersinin 15 Haziran 2023 itibarıyla tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı.