Lionel Messi, Socios ile 20 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

Reuters'in raporuna göre Lionel Messi, fan token sitesinin küresel marka elçisi olmak için Socios ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Paris-Saint Germain futbol kulübünde oynayan ve Arjantin milli takımının kaptanlığını yapan Messi, önümüzdeki üç yıl boyunca Socios'un marka elçisi olacak. Anlaşmaya yakın bir kaynak Reuters'e anlaşmanın kripto para birimini içermediğini söyledi. Messi geçen Ağustos ayında Barcelona'dan Paris-Saint Germain kulübüne transfer olduğunda ESPN, imza ücretinin bir parçası olarak Socios'tan "çok sayıda" taraftar tokeni aldığını belirtmişti.

Together we can do more. Together we can be more.



Introducing https://t.co/2FROhSNgw8’s first global ambassador, Lionel Messi.#BeMoreThanAFan pic.twitter.com/DxiHckf2Wq — Socios.com (@socios) March 29, 2022

Taraftar tokenleri, çoğu zaman farklı spor takımlarını temsil eden ve taraftarların takımlarının kadro numaraları ve kutlama şarkıları gibi küçük kararlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayan bir tür kripto para birimidir. Socios, futbol, amerikan futbolu, hokey, basketbol ve daha birçok farklı daldaki takım için taraftar jetonlarına ev sahipliği yapıyor.

Messi, Socios ile Anlaşması Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Messi yaptığı açıklamada "Taraftarlar desteklerinden dolayı tanınmayı hak ediyor. Socios.com'un dünyanın dört bir yanındaki hayranlar için daha bağlantılı ve ödüllendirici bir gelecek yaratma yolculuğunakatılmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Odell Beckham Jr. ve Aaron Rodgers gibi bazı futbolcuların maaşlarının tamamını veya bir kısmını kripto olarak almasıyla daha fazla sporcu ve spor takımı kripto tarafına ağırlık veriyor. NFL ayrıca (belirli kripto para birimlerini tanıtmadıkları sürece) blok zinciri şirketlerini tanıtmak isteyen tüm takımlara izin verdi.