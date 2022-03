Lionel Messi, Socios ile 20 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

Reuters'in raporuna göre Lionel Messi, fan token sitesinin küresel marka elçisi olmak için Socios ile 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Paris-Saint Germain futbol kulübünde oynayan ve Arjantin milli takımının kaptanlığını yapan Messi, önümüzdeki üç yıl boyunca Socios'un marka elçisi olacak. Anlaşmaya yakın bir kaynak Reuters'e anlaşmanın kripto para birimini içermediğini söyledi. Messi geçen Ağustos ayında Barcelona'dan Paris-Saint Germain kulübüne transfer olduğunda ESPN, imza ücretinin bir parçası olarak Socios'tan "çok sayıda" taraftar tokeni aldığını belirtmişti.

