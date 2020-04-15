Lionsgate Filmleri YouTube'dan Ücretsiz İzlenebilecek

Karantina sürecinde filmleri ücretsiz izlemeye açan şirketlere bir yenisi eklendi. YouTube üzerinden Lionsgate filmleri izlemeye açıldı! Lionsgate Live! A Night at the Movies etkinliği kapsamında, aralarında Açlık Oyunları, John Wick gibi izlenme rekoru kıran filmler ücretsiz izlenebilecek. YouTube’dan bedava izlenebilecek filmler haberimizde.

Lionsgate Filmleri Ücretsiz İzlemeye Açıldı!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında insanlar eve kapatıldı, sosyal izolasyon sağanarak virüsün yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Dünya genelinde yaşanan bu durum, şirketleri harekete geçirdi. İnsanların moralini yükseltmek için bünyesindeki içerikleri ücretsiz olarak sunan şirketlerden birisi de filmleriyle efsane yapım şirketi Lionsgate.

Lionsgate Filmleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Amerikalı şirket, Lionsgate Live! A Night at the Movies adıyla dört hafta sürecek online film izleme etkinliği başlattı. Lionsgate filmleri Cuma günleri YouTube’dan canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Etkinliği usta oyuncu Jamie Lee Curtis sunacak ve programda sinema anılarını izleyicilerle paylaşacak ve ünlü simaları konuk edecek.

Hangi Filmler Ücretsiz İzlenebilecek?

YouTube’dan ücretsiz film izleme keyfi yaşatacak Lionsgate Live! A Night at the Movies programı da belli. Etkinlik kapsamında internetten ücretsiz izlenebilecek filmler ve yayınlanma tarihleri şöyle: