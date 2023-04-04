YÖK'ten Açıklama: Lisans ve Lisansüstü Bursları Artırıldı!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilere verilen burs miktarlarını 2023 Nisan ayından itibaren farklı oranlarda artırdığını açıkladı.

Bu kapsamda, 100/2000 YÖK Doktora Bursu, çalışanlar için 910 TL’den 2.500 TL’ye, çalışmayanlar için 3.825 TL’den 7.500 TL’ye yükseltildi. Ayrıca daha önce 1.000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1.875 TL’ye çıkarıldı. Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı da 1.500 TL’den 2.000 TL’ye yükseltildi.

YÖK Destek Bursu’ndan faydalanan öğrenciler arasından YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanacaklar.

Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Bursları Farklı Oranlarda Artırıldı

Yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için burs miktarı 2.000 TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 3.500 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL'ye yükseltildi. YÖK bu kararıyla, yabancı öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

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