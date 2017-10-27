Lisanslı AK-47 Kullanmaya Hazır mısınız?

Dünyanın en bilinen ateşli silahlarından AK-47’nin üreticisi Izhmash, silahlarının video oyunlarında kullanılmasına yönelik yeni bir lisans aldı. Artık oyun geliştiricileri, AK-47 ve AK-74 gibi silahları oyunlarında kullanmak için telif hakkı verecek.

Sovyetler Birliği Ordusu’nda tamirci olarak çalışan Tankçı Çavuş Mihail Kalaşnikov tarafından 1947 yılında tasarlanan AK-47 (Otomatik Kalaşnikov Model 47), geliştirildiği günden bu yana en çok kullanılan ateşli silahlardan biri olmayı başarmıştı. Halihazırda birçok farklı ülkenin ordusu tarafından kullanılan silah, Rusya’da Izhmash isimli silah şirketi tarafından üretilmeye devam ediliyordu.

Silahın üreticisi Izhmash, yakın zaman önce yaptığı başvuruyla birlikte AK-47 ve AK-74’ün video oyunlarında kullanım hakkını lisanslamıştı. Alınan lisansın ardından, Kalaşnikov’ları onaylı olarak kullanacak ilk oyun ise Rus bilgi teknolojileri şirketi 1C ve Belarus merkezli oyun firması Wargaming tarafından geliştirilen "Caliber" isimli oyun oldu. Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty ve Grand Theft Auto gibi diğer oyunların silahın lisansını alıp almayacaklarına dair bilgiyse resmi olarak açıklanmadı.

Rusya, ABD, Almanya, Polonya ve Beyaz Rusya’nın özel kuvvetlerinin ekipmanlarını kullanan 4 farklı takımın karşı karşıya geldiği Caliber, çevrimiçi oynanabilen taktiksel bir FPS oyunu olarak tanıtılmıştı. Henüz geliştirme aşamasında olan oyun için yayınlanan tanıtım videolarında oynanışa dair henüz bilgi yer almazken, Caliber’in çıkış tarihine dair herhangi bir detay da henüz paylaşılmadı.