Lise Öğrencileri Bomba İmha Robotu Geliştirdi

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri tarafından "Naim" isimli bir bomba imha robotu geliştirildi. Şüpheli paketlerin yanına güvenli bir şekilde götürülen robot, bombanın canlılardan uzak bir alanda patlamasını sağlıyor. Robot tarafından taşınabilecek yük kapasitesi 400 kilograma kadar çıkabiliyor. İşte lise öğrencileri tarafından geliştirilen robot ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılar!

Bomba İmha Robotu Nasıl Çalışıyor?

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri, şüpheli paketlerin güvenli bir şekilde kontrol edilmesine yardımcı olacak bir robot geliştirdi. Naim ismi verilen bomba imha robotu yaklaşık olarak 10,6 kilogramdan 400 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip olması ile dikkatleri üzerinde topladı. Lise öğrencileri tarafından geliştirilen robot uygun maliyetli olması ile de ayrıca ön plana çıkıyor.

Robotik Takım Integra 3646 üyesi Kuzey Yıldız, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen robotun ilk olarak bilgisayar üzerinden tasarlandığını ve çiziminin ortalama olarak iki hafta sürdüğünü ifade etti. Robotun prototip halinin tamamen ortaya çıkmasının yaklaşık olarak iki ayı bulduğunu belirten Yıldız, açıklamasına bomba imha robotu ile ilgili çalışmaların karantina sürecinde başlatıldığını da ekledi.

Robotik Takım Integra 3646 üyesi Kuzey Yıldız, robot ile ilgili çalışmaların karantina sürecinde başlamasından ötürü prototip üretiminin planladıklarından daha uzun bir zaman aldığını dile getirdi. Bomba imha ekibi uzmanlarının ihtiyaçlarına gidermeye yönelik bir ürün geliştirilmesinin istendiğini belirten Kuzey Yıldız, lise öğrencileri tarafından geliştirilen robot ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"O yüzden tasarımı olabildiğince basit tuttuk ve kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu da hem ürünün fiyatını hem de üretim zamanını azalttı. Şu an yeni bir ürünü sadece bir günde yapabiliriz. Ayrıca, taşınması kolay olduğu ve motosiklet çantasına bile sığdığı için olay yerine giderken trafikten etkilenmiyorsunuz."

Bomba imha robotu maliyeti hakkında da açıklamalarda bulunan Yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kamera sistemi olmadığında 1600 liraya, kamerayla birlikte 3 bin liraya bütün sistem tamamlanıyor. Tekerlekleri değiştirebiliriz, olay yerine göre farklı konfigürasyonlar oluşturabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Yıldız, robotu kapalı alanlarla 300 metre, açık alanlarda ise 4 kilometreye kadar kontrol edilebildiğini de söyledi. Yıldız, açıklamasına ayrıca robotun yalnızca tek bir pil ile 45 dakika kadar gidebildiğini ve bu pilden 4 tane bağlanabildiğini ekledi.