Lise Öğrencileri Kanserli Hücreleri Yenmeyi Başardılar

İki lise öğrencisi, yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar sonucunda, kolon kanseri hücrelerini yenmeyi başardılar. Öğrencilerin bu buluşunun, kolon kanseri hücrelerini %50 oranında öldürdüğü tespit edildi.

Eskişehir Özel Yesevi Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden Ceren Doğru ve Sadife Keskin’in, kolon kanseri ile ilgili yaptıkları çalışma oldukça başarılı oldu. Öğrenciler uzun süren araştırma ve denemelerinin sonucunda, Avokado bitkisinin yapraklarını kullanmaya karar verdiler. Avokado yapraklarını kullanarak yaptıkları “Avokado yaprağı çayı”, kolon kanseri hücrelerini %50 oranında öldürdü. Çalışmanın başarılı olmasının ardından öğrenciler, bundan sonraki amaçlarının avakado yapraklarındaki hangi maddenin kansere iyi geldiğini bulmak olduğunu söylediler.

Özel Yesevi Sağlık Meslek Lisesi Biyoloji Öğretmeni Emine Erdağ, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "Öğrencilerimizin katkısıyla TÜBİTAK proje yarışmasına katılmak istedik. Öğrencilerimiz avokado meyvesine çok meraklıydı. Daha sonra çalışmalar ilerledikçe avokado yaprağı çayının faydalarını incelediler. Bu yaprakla kolon kanseri arasındaki ilişkiyi merak ettik. Anadolu Üniversitesi bize kolon kanseri hücreleri verdi. Biz de avokado çayını evdeki usul gibi demleyerek hücrelere verdik. Bu çayın kanserli hücreleri yarı yarıya öldürdüğünü gözlemledik. Bu bizim için kıymetliydi. Bu yaprağın içindeki hangi etken maddenin kanserli hücreleri öldürdüğünü araştırmak istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak." dedi.

Hemşirelik öğrencisi Sadife Keskin de "9 gram çayı 600 miligram suyla demledik. Bizim plakalarımız var. Bu plakalara 10 bin tane kanser hücresi ektik. Daha sonra demlediğimiz avokado çayını kanser hücreleri üzerine verdik. Avokado çayının kolon kanseri hücrelerini yüzde 50 oranında öldürdüğünü tespit ettik." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları bu buluşla Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılan gençler, burada başarılı olmayı ve bir ödül kazanmayı hedefliyor.