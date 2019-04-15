Lise Öğrencileri Uzaktan Kumandalı İnsansı Robot Yaptı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde bulunan Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, göğüs kabartan bir çalışmanın altına imza attı. Okulda eğitimlerini sürdüren iki öğrenci ve öğretmenleri, uzaktan kumanda edilebilen insansı robot yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lisede Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisi Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal ile birlikte bir yıllık çalışma sonucu yürüyebilen, oturup kalkabilen ve selamlama yapabilen insansı robot "Ark"ı tasarladı. Okullarına ait atölyede bir yıla uzun süredir çalışan ekip, okuldaki üç boyutlu yazıcıdan çıkartılan parçalarla oluşturulan ve uzaktan kumandayla kontrol edilebilen insansı robotu yapmayı başardı.

İnsansı robot Ark, MEB tarafından Samsun'da düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda da yerini aldı. Bozkurt, Samsun'da düzenlenen yarışmada dereceye girmeyi hedeflediklerini ve üç yıldır görevli olduğu okulda iki yıldır robotik çalışmalar yaptığını söyledi.

Araştırma ve geliştirmenin ilk aşamasını tamamladıklarını dile getiren Emre Bozkurt, "Toplamda 4 aşama olacak. Öğrencilerimle birlikte derslerden kalan vakitlerde robotun üzerinde çalıştık. Farklı tasarımlar yaparak robotumuzu insan gibi ayağa kaldırdık" dedi. Bozkurt, ismini elektrik enerjisindeki atlama tanımı olan "Ark" koydukları robotta 18 motor ve eklem bulunduğunu anlatarak, "Bunlardan 5'er tanesi sağ ve sol bacakta, 3'er tanesi kollarda, 1 bel ve 1 tane de boynunda motor var. Ağırlığı 4 kilo ve 55 santimetre uzunluğuna sahip" diye konuştu.

Öğrencilerden Çetindağ, boş zamanlarında internet başında geçirmek yerine okulda robotik kodlama eğitimi almaya başladığını anlatarak, geçen sene arkadaşlarının yaptığı biyonik el projesinden çok etkilendiğini ve daha sonra öğretmeniyle birlikte robot çalışmasını başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.