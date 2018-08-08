Lise Öğrencisi Çok Sevdiği Oyunu Uzaya Çıkardı

En çok sevilen klasik oyunların başında gelen EarthBound için ilginç bir girişimin altına imza atıldı. 14 yaşındaki lise öğrencisi, çok sevdiği Earthbound’u uzaya gönderdi ve görülmemiş bir sevgi gösterisinde bulundu.

Bütün bu ilginç olay, 14 yaşındaki Ronnie Doyle’un dedesinin Earth to Sky Calculus isimli bilim girişimi tarafından düzenlenen çekilişle başladı. Kendilerine bağış yapanlardan birine, uzaya küçük bir parça gönderme şansı sunacaklarını söyleyen Earth to Sky’ın yaptığı çekilişi Ronnie Doyle’un dedesi kazandı. Kazandığı uzaya bir şey gönderme hakkını torununa doğum günü hediyesi olarak veren dede, ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına da vesile oldu.

Küçük bir balonla birlikte uzaya eşya göndermeye hazırlanan Doyle’un seçtiği eşya ise 1995 yılında Super Nintendo’ya çıkan rol yapma oyunu EarthBound oldu. Yapılan hazırlıklardan sonra kartuş uzaya gitmeye hazırlanırken, Doyle o anları şöyle anlattı: “Oyunu uzaya gönderme fikri oldukça korkutucuydu. Bu oyun 200 dolar değerinde ve onu uzaya gönderip geri gelmesini beklemek büyük bir risk. Kartuşu güvenli bir uçuşa sahip olduğundan emin olmak için her iki tarafa da delinmişti, ancak bu riski almaya karar verdim.”

Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte helyum dolu balon uzaya doğru havalanırken, Ronnie Doyle bütün yaşananları balonun üzerindeki GPS cihazından takip ettiğini dile getirdi. Balonun yerden yaklaşık olarak 30 kilometre yukarıya çıktığını söyleyen lise öğrencisi, uçuşun başarıyla gerçekleştiğini ve kartuşun sorunsuz şekilde yeryüzüne geri döndüğünü belirtti.

Tüm bunları Kotaku isimli internet sitesine aktaran Ronnie Doyle sözlerini yaptığı kelime oyunuyla tamamladı: “Bildiğim kadarıyla bu kartuş, EarthBound (Dünya’ya Bağlı) oyununun Dünya’ya bağlı kalmayan tek kopyası”