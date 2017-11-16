Lise Öğrencisinin İntiharında WhatsApp Şüphesi

İstanbul'da eğitim gördüğü lisenin 3’üncü katından atlayarak intihar eden Nazlıhan Köse'nin ölümündeki sır perdesi, WhatsApp konuşmalarından çözülmeye çalışılıyor. Nazlıhan’ın telefonundan çıkan mesajlardan okuldan bir öğrenciye platonik âşık olduğunun belirlendiği ileri sürüldü.
Günümüz teknoloji çağında hemen her olayın sırrı dijital inceleme yöntemiyle çözülebiliyor. İstanbul Beyoğlu’nda, okuduğu Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 3’üncü katından atlayarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Nazlıhan Köse'nin ölümündeki sır WhatsApp konuşmarında yatıyor olabilir.
Polis, Nazlıhan'ın ölümündeki karanlık noktaları çözmek için 14 yaşındaki kızın WhatsApp konuşmalarını mercek altına aldı. Telefonundan çıkan WhatsApp konuşmalarından, Köse’nin okuldan bir öğrenciye platonik âşık olduğunun belirlendiği ileri sürüldü.
Bununla birlikte kızının intihar ettiğine inanmadığını söyleyen baba Adem Köse, kızının ölümünde şaibe olduğunu söyleyerek bazı kişilerin ifadelerinin yeniden alınması istediğini söyledi.
YORUMLAR