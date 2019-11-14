Lise Öğrencisinin Ölümünde Mavi Balina İhtimali Değerlendiriliyor

Geçtiğimiz saatlerde ailesinin evden ayrılmasının ardından evdeki tabanca ile intihar eden Alperen A. için mavi balina iddialarının üzerinde duruluyor.

'Aklımıza Oyun Geliyor'

Ordu'da lise öğrencisi olan on altı yaşındaki Alperen A., dün gece ailesinin evde olmadığı sırada babasının tabancası ile intihar etti. Ölümünden kimsenin sorumlu olmadığı ile ilgili bir not bırakan Alperen, olay yerinde yapılan bazı incelemelerin ardından otopsi için götürüldü.

Dayısı Hami Gücüklüoğlu tarafından yapılan açıklamada "Savcının vereceği rapora göre belli olacak. Mavi Balina oyunundan şüpheleniyorum. Bütün insanlara da sesleniyorum, herkes bu çocuklara sahip çıksın eğer böyle bir şey olduysa." diyerek bu tip bir oyundan şüphelendiklerini belirtti.

Bu iddianın nedeni hakkında da açıklama yapan Gücüklüoğlu "Bu oyunlar yüzünden intihar edenleri biliyoruz, televizyonda görüyoruz. Aklımıza oyun geliyor. Çünkü anne babası ile sıkıntısı yok, öğrenciliğinde de bir sıkıntısı yok, başarılı bir talebe. O yüzden aklıma hep oyun geliyor." diyerek herhangi bir sorununun bulunmadığını söyledi.

Şu an için intiharın kesin nedeni hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu noktada soruşturmaların hala devam ettiğini belirtelim.