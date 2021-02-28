Lise Yüz Yüze Sınav Tarihi Ne Zaman?

Lise yüz yüze sınav tarihi, uzun bir süredir milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından merak ediliyordu. Peki, liselerde sınav ne zaman yapılacak? Merak edilen konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Lise Yüz yüze Sınav Tarihi Belli Oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından daha önce yapılan açıklamada, liselerde birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların ikinci dönem yapılacağı belirtilmişti. Liselerde sınavların yüz yüze gerçekleşecek olması, sosyal medya platformlarında uzun bir süredir gündem oluyor. Peki, okullarda yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

MEB tarafından yapılan son bilgilendirmede, 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı'nda alınacak karara göre açıklamanın yapılacağı belirtilmişti. 1 Mart tarihinden itibaren yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında yerinde karar dönemine geçilecek. Yerinde dönem kapsamında yüz yüze eğitim, İl Hıfzıssıhha Kurullarının alacağı kararlara bağlı olacak.

Liselerde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birinci dönem yapılamayan yüz yüze sınavların 8 Mart tarihinde yapılmaya başlanması hedefleniyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan kararlara bağlı olarak yüz yüze sınavların tarihi de değişebilecek. Yani vaka sayılarının çok yüksek olduğu illerde sınavlar ileri tarihe ertelenebilecek.

Yüz Yüze Eğitim Ne Zaman Başlayacak?

MEB, dün okulların ne zaman açılacağına ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı. Okulların normal şartlarda 1 Mart Pazartesi günü açılması bekleniyordu fakat MEB tarafından yapılan açıklamayla beraber tarih ertelenmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, okulların 2 Mart Salı günü açılacağı duyurulmuştu. Pazartesi günü Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterler Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Ek olarak, İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası da yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamda şu ifadelere yer verilmişti: