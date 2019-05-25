Liseli Gençler, Atık Bilgisayar Bataryalarından Powerbank Yaptı

Bursa'daki Nilüfer İMKB Fen Lisesi lisesinin öğrencileri, atık dizüstü bilgisayar bataryalarının sağlam hücre pillerini kullanarak powerbank yaptı.

Emir Çavuş ve Yiğit Kılıçarslan okulda atık dizüstü bilgisayar bataryalarının içindeki sağlam hücre pillerini değerlendirmek için bir proje geliştirdi. Yeşilbank isimli projeleriyle GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı'na katılan gençler, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Öğrenciler Port GençBizz adıyla bir şirket kurdu ve çeşitli kamu kuruluşlarının geri dönüşüm birimleriyle iletişime geçip atık durumda olan dizüstü bilgisayar bataryalarını istediler. Çok fazla batarya elde eden gençler, okuldaki Robotik Kodlama ve 3 Boyutlu Tasarım Beceri Atölyesi'nde bu bataryaların içindeki pilleri sökerek sağlam olanlarını tespit etti ve bunları bazı işlemlere tabi tutarak powerbank üretti.

Gençler Taleplere Yetişemiyor

Bilgisayar bilimleri öğretmeni İbrahim Küçükhalıcı, pilleri, sessizce büyüyen atık teknoloji çöplüğünden geri kazandıklarını belirtti. Gençlerin bu projeyle hem çevreye hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Küçükhalıcı, "Neticede kendi ürettikleri taşınabilir şarj cihazlarını satıyorlar. Biz bu yönde çok ciddi manada talep gördük. Taleplere yetişemedik. Çok güzel, olumlu neticeler aldık. Hem çocukların girişimcilik yönleri gelişmiş oldu, hem de üretkenlikleri gelişti." dedi.

Cihazlarına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Yiğit Kılıçarslan, "Şaşıran da çok oluyor. 'Bunu siz mi yaptınız, patlar mı?' diye sorular geliyor. Kesinlikle patlamaz. Bunun için çok araştırma yaptık. Özel koruma devreleri taktık, özel bantlar kullanıyoruz." dedi. Cihazların akıllı telefonları 3 kez, tuşlu telefonları ise 10-15 kez şarj edebildiğini vurgulayan Kılıçarslan, "Ülke çapında geri dönüşüm merkezleriyle iletişime geçmek istiyoruz. Toplayabildiğimiz bütün pilleri toplayıp bunları taşınabilir şarj cihazına çevirip satmak istiyoruz. Normalde bu tür cihazların fiyatı 80-100 lira civarında. Biz bunu çok daha ucuz bir fiyata getirebiliyoruz." diye konuştu. Öğrenciler, İzmir'de düzenlenecek olan GençBizz Liseler Arası Girişimcilik Programı'nın Türkiye finalinde projelerini sergileyecekler.