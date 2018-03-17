Liseli Öğrenciler Geliştirdikleri Robotla Finale Kaldılar

Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Takımı geliştirdikleri robotla ABD'deki finale kalmayı başardı. FIRST Robotics Competition yarışması için ABD'ye gidecek olan liseli öğrencileri Giresun Valisi tebrik etti.

PIYTEAM isimli beş kişiden oluşan ekip, ilk olarak rehber öğretmenle birlikte konsept robot geliştirdiler. Daha sonra bu işin peşini bırakmayan ve FIRST Robotics Competition Regional'a katılmaya karar veren PIYTEAM, yarışmada istenen görevleri yapabilecek bir robot oluşturdular. Bu robot ile finale kadar ilerleyen meslek lisesi öğrencileri, büyük sevinç içerisinde olduklarını ifade ettiler.

FIRST Robotics Competition turnuvasında finale kalmayı başaran takım ABD'ye gitmeden önce ülkemizde tebrik mesajları almaya başladı. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları öğrencileri makamına davet ederken PIYTEAM üyelerini ayrı ayrı tebrik etti. Ayrıca final için başarılar dileyen vali, öğrencilere ufak çaplı hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak ise konu hakkında, Türkiye'nin yedinci ülke olarak ev sahipliği yaptığını dile getirirken, turnuvada yurt içinden 37 ve yurt dışından ise 1 takımın katıldığını söyledi. ABD'deki finale katılmayı başaran üç takımdan biri olduklarını belirten Bayrak, "Takımda bilişim ve elektronik alanlarından 10,11 ve 12'inci sınıftan 5 öğrenci yer alıyor. Gerçekten mühendislik becerilerini gösterdiler." dedi.

PIYTEAM takım kaptanı Mert İnce takım adına yaptığı konuşmada, sevinçli olduklarını ifade ederken ayrıca final için çok daha gelişmiş bir robot yapacaklarını dile getirdi.