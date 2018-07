Litecoin'in Yaratıcısından HTC'ye Blockchain Desteği

Litecoin’in mimarı Charlie Lee, ilk blockchain tabanlı akıllı telefonunu geliştiren HTC’ye yardım ediyor.

Mali açıdan zor günler geçiren ve tam anlamıyla uçurumun kenarında dolaşan HTC, üzerindeki kara bulutları “Exodus” adını verdiği blockchain tabanlı telefonu ile dağıtmak istiyor.

Tayvanlı şirketin Mart ayında duyurduğu telefon, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri ve merkezi olmayan uygulamalar için evrensel bir platform olacak. Gücünü blockchain teknolojisinden alan cihaz, kullanıcıların sanal para ticareti yapmalarına da olanak sağlayacak.

Litecoin’in yaratıcısı Charlie Lee, HTC'nin güvenli bir blockchain telefonu oluşturmasına yardım ediyor. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Exodus’un geliştirilme sürecinde danışman olarak görev alacağını belirten Lee, cihazın Litecoin (LTC) ve Lightning Network ile çalışan LTC işlemlerini destekleyeceğini söyledi.

Met the HTC Exodus team last week and was really excited to hear the phone will support LTC and Lightning Network on Litecoin natively! I will be an advisor as I see having a secure crypto phone that makes LN simple is needed for mass adoption.



P.S. No, they will not remove BTC. https://t.co/WQcygPVst0