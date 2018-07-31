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  4. Litecoin'in Yaratıcısından HTC'ye Blockchain Desteği

Litecoin'in Yaratıcısından HTC'ye Blockchain Desteği

Litecoin'in Yaratıcısı HTC'ye Blockchain Desteği
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Litecoin’in mimarı Charlie Lee, ilk blockchain tabanlı akıllı telefonunu geliştiren HTC’ye yardım ediyor.

Mali açıdan zor günler geçiren ve tam anlamıyla uçurumun kenarında dolaşan HTC, üzerindeki kara bulutları “Exodus” adını verdiği blockchain tabanlı telefonu ile dağıtmak istiyor.

Tayvanlı şirketin Mart ayında duyurduğu telefon, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri ve merkezi olmayan uygulamalar için evrensel bir platform olacak. Gücünü blockchain teknolojisinden alan cihaz, kullanıcıların sanal para ticareti yapmalarına da olanak sağlayacak.

Litecoin’in yaratıcısı Charlie Lee, HTC'nin güvenli bir blockchain telefonu oluşturmasına yardım ediyor. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Exodus’un geliştirilme sürecinde danışman olarak görev alacağını belirten Lee, cihazın Litecoin (LTC) ve Lightning Network ile çalışan LTC işlemlerini destekleyeceğini söyledi.

 

 

Lee ayrıca, HTC imzalı telefonunun Bitcoin için yerleşik destek ile geleceğine dikkat çekti. Şirket, ilerleyen dönemde yapılacak yeni ortaklık ve anlaşmalarla verdiği desteği artırmayı planlıyor.

Exodus, önümüzdeki sonbaharda tanıtılacak. Cihazın içinde güvenli donanımların bulunmasının yanı sıra, kripto para cüzdanı da yer alacak. Ayrıca Exodus'un telefonlar arasında bir Blockchain ekosistemi kurabileceği de gelen bilgiler arasında.

HTC'nin blockchain alanında çığır açmak isteyen tek telefon üreticisi olmadığını belirtmek gerekiyor. Nitekim Sirin Labs, kısa bir süre önce 1000 dolar fiyat etiketine sahip blockchain telefonunu açıkladı. Öte yandan söz konusu telefonların kullanıcılar tarafından ne denli tercih edileceği konusu ise tam bir muamma. Yine de müthiş bir potansiyele sahip olan blockchain teknolojisinin, akıllı telefonlarda da kendine yer bulması oldukça değerli.

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