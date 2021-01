Little Nightmares Ücretsiz Dağıtılıyor: Hemen İndirin!

Tarsier Studios tarafından geliştirilmiş olan Little Nightmares 2, bir aydan az bir zaman sonra satışa sunulacak. Eğer hikayesinin öncesini merak ediyorsanız, kaçırmayı istemeyeceğiniz bir fırsatın olduğunu söyleyelim. Little Nightmares ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Platform türünde dikkat çeken oyunlar arasında yer alan Little Nightmares, 28 Nisan 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Atmosfer, grafik ve ses yönüyle övülmesi ile eleştirmenlerden oldukça yüksek notlar almış olan oyun, daha sonradan Stadia ve Switch için de uyarlanmıştı.

Little Nightmares Ücretsiz Oldu!

Bizi çocukluk korkularımız ile karşı karşıya getiren oyun aşina olduğumuzdan farklı bir dünyaya doğru götürüyordu. The Maw adı verilen bu dünya, çürümüş ruhların bir sonraki yemeklerini beklediği bir ara durak olarak düşünülebilir. Bu dünyada kapana kısılmış olan Six adlı minik ve garip bir kahramanın yerine geçiyor ve kaçabilmek için de kendi korkularımızla yüzleşiyoruz. Düşmanlarımız ile köşe kapmaca oynadığımız senaryo boyunca keşfedilmesi gereken birçok farklı gizem ve ölümcül tehlikeler de bizleri bekliyor haliyle. Kısa olmasına rağmen yine de eğlenceli anlar yaşatacak olan bu oyuna ücretsiz sahip olmak istiyorsanız, sınırlı bir zamanınızın olduğunu söyleyelim.

Bandai Namco Entertainment, devam oyununun çıkışı öncesinde Little Nightmares’ı kendi mağazası üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olarak dağıtıyor. Öyle ki, 17 Ocak 2021 tarihine kadar bilgisayarınıza herhangi bir ücret ödemeden indirebiliyorsunuz. Ücretsiz indireceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz Little Nightmares Nasıl Alınır?

Sağ üst köşeden hesabınıza giriş yapın. Eğer hesabınız yok ise, ücretsiz olarak yeni bir tane açabiliyorsunuz.

Ücretsiz oyun sayfasında ADD TO CART düğmesine, akabinde açılan pencerede CHECKOUT düğmesine basın

Bir sonraki sayfanın sağ alt tarafındaki Continue’yu seçin

Yeni sayfada sizden istenen isim, soy isim, e-posta, telefon, adres bilgilerini verdikten sonra yine sağ alttaki Continue düğmesine basın. Burada ülkelerin arasında Türkiye bulunmuyor ama oyunu dijital olarak edineceğiniz için herhangi bir engel teşkil etmeyecektir.

Son olarak Place Order düğmesine basarak ücretsiz satın alım işleminizi noktalamış oluyorsunuz.

Bundan sonrasında, sayfanın üst kısmından MY ACCOUNT’a tıklayıp YOUR ORDERS sekmesine gidin. LITTLE NIGHTMARES [PC DOWNLOAD]’ın hemen altındaki Download’a tıkladıktan sonra, bir sonraki sayfada UNLOCK THE KEY düğmesine basarak oyunu Steam hesabınıza eklemek için gerekli olan kodu elde edebiliyorsunuz. Keyifli oyunlar dileriz.