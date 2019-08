Little Nigtmares II, Daha Büyük ve Daha Uzun Bir Oyun Olacak

Little Nightmares oyununun devamı olacak Little Nightmares II, GamesCom 2019 fuarında duyurulmuştu. Bandai Namco Entertainment ve Tarsier Studios tarafından duyurulmuş olan oyun için şimdilik net bir çıkış tarihi yok ama 2020 yılı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu bir devam oyunu olunca, haklı olarak bir önceki oyuna göre ne derece gelişim göstereceğini merak ediyoruz. Geliştirici stüdyo, Little Nightmares II oyununun hem daha uzun hem de daha büyük olacağını söylüyor.

Yayınlanan duyuru fragmanında da gördüğümüz kadarıyla, devam oyunu ilk oyunun kaldığı yerden devam edecek ve ana karakterimiz Six, Mono isimli yeni bir karakter ile tanışacak. İlk verilen bilgilerde ise Little Nightmares II oyununun ağırlıklı olarak dış mekanlarda geçeceği söylenmişti.

Twinfinite tarafından Üretici Lucas Roussel ve Kıdemli Hikaye Tasarımcısı Dave Mervik ile yapılan röportajda sorulan soru ile geliştirici ekibin daha geniş bir oyun hedefinde oldukları ortaya çıktı.

"İlk oyun için çok olumlu ama aynı zamanda da geliştirebileceğimiz şeylerle ilgili fazlaca geri dönüş aldık." yorumunda bulundu Roussel ve devam etti. "Sanırım içlerinden bir tanesi oyunun uzunluğuyla ilgiliydi. Bu defa daha fazla mekan, daha fazla çeşitliliğin ve daha fazla düşmanın olduğu daha büyük bir oyun hedefliyoruz. Ara kayıt noktası sistemlerinin birkaçını daha iyi yapabilirdik. Yeniden doğmanızda ve yeniden doğduğunuzda yükleme süreleri bir parça uzun olanlarda. Bu göz önünde bulundurduğumuz bir şey ve ikinci oyunda geliştireceğiz."

Öte yandan, her ne kadar Little Nightmares II ilk oyuna göre daha uzun olacak olsa da, süre açısından herhangi bir şey söylenmiyor. Üretici Lucas Roussel, şu an için bölümler ve mekanlar üzerinde çalıştıklarını ve daha fazla detayın ilerleyen zamanlarda paylaşılacağını belirtti.

2020 yılında çıkması beklenen Little Nightmares II, PlayStation 4, PC, Xbox One ve Switch için geliştiriliyor.