Litvanya Savunma Bakanlığı Açıkladı: Çin Malı Telefonları Çöpe Atın

Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada 'çeşitli sansür endişeleri nedeni ile' vatandaşların Çin menşeili akıllı telefonlarını almamaları ya da çöpe atmaları istendi. Peki bu açıklamaların ardında yatan sebepler neler? İşte konu hakkında merak edilen detaylar ve dahası!

'Çin Menşeili Akıllı Telefonları Çöpe Atın'

Litvanya Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Litvanya Siber Güvenlik Merkezi, Çinli akıllı telefon markalarının 'yerleşik sansür özelliği' ile geldiğine yönelik resmi açıklamada bulundu.

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre "Özgür Tibet", "Yaşasın Tayvan'ın bağımsızlığı" ve "demokrasi hareketi" gibi ifadeleri algılayabilen cihazlar, gerekli durumlarda bunları sansürleyebilme yeteneğine sahip.

Kurum tarafından yayımlanan raporun devamında Xiaomi Mi 10T 5G modelinde tespit edilen bu özelliğin Avrupa Birliği bölgesi için kapalı tutulduğu ancak istenildiği takdirde herhangi bir zamanda uzaktan açılabileceği vurgulandı.

Ayrıca raporda Xiaomi'nin kullanım verilerini Singapur'daki bir sunucuya şifrelenmiş bir şekilde ilettiği belirtilirken, Huawei tarafında da güvenlik açıklarının bulunduğu belirtildi. Buna karşın raporda OnePlus için bir tehlikenin tespit edilemediği vurgulandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Huawei yetkilisi, kendi taraflarındaki iddiaları yalanladı ve kişisel verilerin herhangi bir şekilde üçüncü taraf kişi ya da kurumlarla paylaşılmadığının altını çizdi. Xiaomi tarafında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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