Liu Kang, Kung Lao ve Jax, Mortal Kombat 11'de Oynanabilir Olacak

Mortal Kombat 11 oyununu bekleyenler için yarın büyük bir gün olacak; çünkü sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile oyunu satın alanlar için kapalı beta testi başlayacak. Hazır Sony de State of Play programını gerçekleştirmişken, Warner Bros. Entertainment ve NetherRealm Studios da kapalı beta testi öncesi heyecanı arttırmak için Old Skool vs. New Skool adı altında yeni bir fragman yayınladılar.

Yayınlanmış olan yeni fragmanda, birçok karakter gençlikleriyle karşılaşıyorlar. Hatırlayacağınız üzere, son yayınlanan hikaye fragmanında Johnny Cage, geçmişteki haliyle karşılaşmıştı. Bu fragmanda ise sadece karşılaşmakla kalmıyorlar, aynı zamanda da birbirlerine karşı mücadele veriyorlar. Aynı şekilde Kung Lao, Liu Kang, Scorpion, Cassie Cage ve Jax karakterleri için de benzer bir durumun söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Hazır Kung Lao ve Jax karakterlerinden söz etmişken, bu iki karaktere ek olarak Liu Kang karakterinin de dövüşçü kadrosunda yer alacakları onaylandı. Bu üç karakterin de serinin köklü karakterleri olduklarını düşünecek olursak, bu oyunda da oynanabilir olarak yer almamaları şaşırtıcı olurdu.

İzlemesinin oldukça zevkli olduğu yeni Mortal Kombat 11 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!

Liu Kang, bir yetimken Shaolin emriyle evlatlık edinilmiş ve dövüş sanatları ile eğitilmişti. Mortal Kombat 11'de de karşımıza çıkan Raiden tarafından, Earthrealm'ın Mortal Kombat şampiyonu ve baş savunmacısı olması için seçilmişti. İlk olarak Mortal Kombat II oyununda karşımıza çıkan Kung Lao ise Earthrealm'ın yeni Mortal Kombat şampiyonu olmak için Shaolin keşişlerine katılmıştı. Aynı Kung Lao gibi Jax de Mortal Kombat II ile seriye dahil olmuştu. Special Forces'ta Sonya Blade'in amiri olan Jax için gidişat Mortal Kombat turnuvalarına katılması ile değişmişti. Earthrealm'ı Outworld ve Netherrealm'a karşı savunmaya başlamıştı.