Liverpool, Direksiyon Başında Telefon Kullanan Salah’ı İhbar Etti

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool, Mısırlı prensi Mohamed Salah’ın direksiyon başında telefon kullandığı görüntüleri Merseyside polisine gönderdi. Kulüp sözcüsü, 26 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yaptıklarını ve bu davranışın tekrarlanmayacağı konusunda Salah’tan güvence aldıklarını söyledi.

Birleşik Krallık, trafik kurallarının en sıkı uygulandığı ülkelerin başında geliyor. İster sıradan bir vatandaş olun, isterse Salah gibi dünyaca ünlü bir yıldız olun kurallar herkese eşit bir şekilde uygulanıyor.

Geçtiğimiz yıl İngiltere Premier Ligi'nin en değerli futbolcusu seçilen ve kırılmadık rekor bırakmayan Mohamed Salah, Liverpool’un Pazar günü West Ham United’a karşı oynadığı maçın ardından direksiyon başında telefon kullanırken yakalandı. Twitter’da dolaşan videoda, Mısırlı futbolcunun arabasının taraftarlardan oluşan kalabalık bir grup tarafından sarıldığı görülüyor.

Liverpool striker Mo Salah has been referred to the police by his club after he was apparently filmed using a mobile phone at the wheel of his car. pic.twitter.com/dLxO0AiLfj

Salah ise etrafındaki taraftarları görmezden gelerek elinde telefona bakıyor. Taraftarlar Salah’ın aracını birkaç metre takip ediyor, ancak yıldız futbolcu direksiyonda olmasına rağmen telefonu kullanmaya devam ediyor.

Salah’ın bu hareketinin İngiltere’de gündem olmasının altında, ülkede direksiyon başında telefona dokunmanın dahi yasak olması yatıyor. Hatta sürücülerin araba kullanmadıkları zamanlarda dahi araç içinde telefonla ilgilenmeleri kesinlikle yasak. Sürücülerin yalnızca araçlarını belli bir yere park ettiklerinde telefonlarını kullanabilmelerine izin veriliyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Liverpool yönetimi, Merseyside polisi ile iletişime geçildiğini ve polisin videodan haberdar edildiğini açıkladı. Kulüp sözcüsü, Salah ile özel bir görüşme yaptıklarını ve oyuncuyu uyardıklarını söyledi.

Merseyside polisi ise resmi Twitter hesabından Liverpool kulübüne teşekkür etti. Söz konusu tweette şu ifadeler kullanıldı:

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍