Liverpool Forveti Maça Yetişmek İçin FIFA 22 Turnuvasını Yarıda Bıraktı

Liverpool forveti FIFA 22 turnuvasını yarıda bıraktı. Liverpool'un sevilen oyuncusu Diogo Jota, FIFA 22'deki bir turnuvadan ayrılıp Liverpool-Southampton maçına yetişmek zorunda olduğunu söyledi.

Portekizli milli oyuncu bu sabah turnuvaya katılıyordu, ancak Twitter kullanıcısı @Lyamooo_ ile oynadığı turnuvanın dördüncü turunda ayrılmak zorunda kaldı.

Eski Wolves forveti, çevrim içi yayınlanan mesajlarda rakibine oynayamayacağını bildirdi.

DiogoJota18 isimli FIFA 22 oyuncusu, "Check-in'i kaçıracağımdan dolayı oynayamam" diyerek, rakip oyuncunun gerçek hayattaki maçı için kendisine başarılar dilemesini istedi.

Jota'nın ligdeki en iyi takımlardan birinde profesyonel bir futbolcu olmakla meşgul olduğu göz önüne alındığında, bu en geçerli bahaneydi.

Jota, gerçek maçta attığı golle bu bahanesinin arkasına sığınmadı. Ancak komik bir şekilde 24 yaşındaki oyuncu, gol vuruşunu PlayStation'da FIFA 22 oynuyormuş gibi davranarak kutladı.

There’s no way Jota just did that celebration



pic.twitter.com/H36v7CdafB