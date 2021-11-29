Liverpool Forveti Maça Yetişmek İçin FIFA 22 Turnuvasını Yarıda Bıraktı

Liverpool forveti FIFA 22 turnuvasını yarıda bıraktı. Liverpool'un sevilen oyuncusu Diogo Jota, FIFA 22'deki bir turnuvadan ayrılıp Liverpool-Southampton maçına yetişmek zorunda olduğunu söyledi.

Portekizli milli oyuncu bu sabah turnuvaya katılıyordu, ancak Twitter kullanıcısı @Lyamooo_ ile oynadığı turnuvanın dördüncü turunda ayrılmak zorunda kaldı.

Eski Wolves forveti, çevrim içi yayınlanan mesajlarda rakibine oynayamayacağını bildirdi.

DiogoJota18 isimli FIFA 22 oyuncusu, "Check-in'i kaçıracağımdan dolayı oynayamam" diyerek, rakip oyuncunun gerçek hayattaki maçı için kendisine başarılar dilemesini istedi.

Liverpool forveti FIFA 22 turnuvasını yarıda bıraktı

Jota'nın ligdeki en iyi takımlardan birinde profesyonel bir futbolcu olmakla meşgul olduğu göz önüne alındığında, bu en geçerli bahaneydi.

Jota, gerçek maçta attığı golle bu bahanesinin arkasına sığınmadı. Ancak komik bir şekilde 24 yaşındaki oyuncu, gol vuruşunu PlayStation'da FIFA 22 oynuyormuş gibi davranarak kutladı.

There’s no way Jota just did that celebration



pic.twitter.com/H36v7CdafB — _^ (@lfc_allting) November 27, 2021

Artık Jota'nın sahadaki niteliklerinin tamamen farkındayız ama aynı zamanda FIFA'da da son derece iyi. Nisan 2020'de ePremier Lig davetli turnuvasında sonuna kadar gittiğinde Premier Lig'deki en iyi FIFA oyuncusu olarak taçlandırıldı.

Jota o zamanlar bir Wolves oyuncusuydu ve finalde gelecekteki Liverpool takım arkadaşı Trent Alexander-Arnold'u yendi.

Wilfred Ndidi, Lys Mousset ve Dwight McNeil de Jota'nın etkileyici FIFA zaferinde kurbanlardı.

Jota, gerçek futbolculuk kariyerinde sakatlığı sırasında FIFA'da ezip geçti ve FIFA Ultimate Team Hafta Sonu Ligi'nde 3-0'lık skorun ardından dünyanın 1 numaralı oyuncusu oldu.

Liverpool'un sevilen oyuncusunun ayrıca kendi e-spor takımı var ve FIFA başarılarını sosyal medya kanallarında sık sık sergiliyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar Listesi

Türkiye'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılında Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore üzerinden en fazla hangi oyunlar satıldı? Paylaşılan listenin ilk sırasında popüler futbol oyunu yer alıyor.

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'da 2021 yılının ilk dokuz ayında en fazla satılan oyunların listesi paylaşıldı. Listenin büyük bir kısmını spor türündeki yapımlar oluşturdu. Paylaşılan listenin ilk sırasında eFootball PES 2021 isimli futbol oyunu bulunuyor.

Playstore'da en çok satılan oyunlar listesinin ikinci sırasında Resident Evil Village yer aldı. Capcom tarafından RE Engine isimli oyun motoru ile geliştirilen korku oyunu, 1 Mayıs 2021 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Resident Evil serisinin sekizinci oyunu çok sayıda oyuncu tarafından beğenilmişti.