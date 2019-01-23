Liverpool Oyuncusu Salah, Şifreli Tweet'in Ardından Hesabını Sildi

İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool’da forma giyen Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, attığı esrarengiz tweet’in ardından Twitter hesabını sildi.

Merseyside ekibinde gösterdiği spektaküler performansıyla adından söz ettiren Salah, bu kez attığı gollerle değil, sosyal medyadaki paylaşımıyla gündemde.

Üst üste iki kez Afrika’da yılın futbolcusu ödülüne layık görülen yıldız oyuncu, kişisel Twitter hesabından yeni yılla ilgili bir paylaşımda bulundu.

“2019’daki Çözüm: Gerçekten iletişime geçme zamanı” ifadelerini kullanan Salah, tweeti attıktan kısa bir süre sonra hesabını sildi.

Ünlü futbolcunun bu hareketi sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlık içerisinde bırakırken, bazı Liverpool taraftarları, Salah’ın Mısır Futbol Federasyonu ile yaşadığı anlaşmazlığı çözmek istediği için böyle bir tweet attığını iddia etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise söz konusu tweet’in cinselliği çağrıştıran bir anlama gelebileceği için silinmiş olabileceği yorumunda bulundu.

Yaklaşık iki hafta sonra sosyal medyadaki sessizliğini bozan Salah, attığı bu tweet ile medyaya da yeni bir malzeme vermiş oldu. Zira yıldız futbolcunun paylaşımın ardından hesabını aniden silmesi, İngiliz medyasında geniş yer buldu.

Esasen tweet’in anlamı gayet açık. Liverpool’un yıldızı yeni yılda insanların birbirlerini gerçekten dinlemesini arzu ediyor; ancak Salah konunun başka yerlere çekilmesinden rahatsızlık duymuş olacak ki, Twitter hesabını silme ihtiyacı hissetmiş.

Geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 32 gol kaydeden Salah, Premier Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmuştu.