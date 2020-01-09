Netflix, Locke & Key Fragmanını Yayınladı

Netflix'e çok yakında gelecek olan Locke & Key dizisinin fragmanı paylaşıldı. Gelin hep beraber Locke & Key dizisinin konusuna ve fragmanına yakından bakalım.

Locke & Key Konusu

Babaları gizemli bir şekilde öldürülen üç kardeş anneleri ile dedelerinden kalma Anahtar Ev’e (Keyhouse) yerleşir. Taşındıkları evde babalarının ölümüne dair cevapları bulacakları sihirli anahtarlar keşfederler. Locke kardeşler, bu farklı anahtarları ve onların eşsiz güçlerini fark ettikçe, gizemli bir şeytan uyanır ve anahtarları ele geçirmek için harekete geçer. Carlton Cuse (Lost, Bates Model) ve Meredith Averill (Tepedeki Ev) tarafından hayata geçirilen dizi aşk, kayıp ve güçlü aile bağlarını anlatan bir olgunlaşma hikayesini konu alıyor. Dizinin Joe Hill ve Gabriel Rodriquez’in en çok satan çizgi roman dizisinden uyarlandığı açıklandı.

Locke & Key Fragmanı

Locke & Key dizisinin fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Locke & Key dizisi 7 Şubat'ta Netflix'de yayınlanacak. Dizinin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz ve hemen aşağıdan Netflix uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.