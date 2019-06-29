Logan Paul’dan 'YouTube Olimpiyatları' Hamlesi

YouTube'un yerleşik sorunlu çocuğu Logan Paul, testosteron kaynaklı başka bir meydan okumayla tekrar geri döndü. Paul, senden daha hızlı olduğunu iddia ediyor ve bunun için 100 bin dolar bahse giriyor. Yani aslında bu konuda herkese meydan okuyor. Bu iddiasını Twitter’dan duyuran Paul’a, onu yenebileceğini düşünen 4 binden fazla kişi yanıt verdi.

Paul bu konuda sadece konuşmak istemiyor, harekete geçmek için hazır. Daha doğrusu bu mücadele için koşamaya hazır.

YouTuber'lar Yarışacak

24 yaşındaki video içerik üreticisi (vlogger), The Challenger Games (Meydan Okuma Oyunları) olarak adlandırdığı ve Olimpiyatların YouTube versiyonu gibi görünen etkinliğini duyurdu. Elbette bu etkinlikte atletler yerine YouTuber’lar yarışacak.

Reklam videosunda konuşan Paul, "27 Temmuz’da, gösteri ve eğlence dünyasının önde gelenleri, pistte ve alanda destansı mücadeleler için Long Beach City Koleji’ndeki Veteran's Memorial Stadyumu’nda olacak." ifadelerini kullandı.

Ünlü İsimler Mücadeleye Hazır

Paul, YouTube süperstarları Casey Neistat ve onun genç kardeşi Jake Paul’a seslenerek çağrıda bulundu. Hatta futbolcu Chad Johnson da Paul’a tweet atarak Paul’un 100 bin dolarlık bahsine karşılık 300 bin dolar bahse hazır olduğunu söyledi.

Etkinlikte toplanan tüm para hayır kurumlarına bağışlanacak. Mücadeleyi yerinde izlemek isteyen herkes 1 Temmuz’dan itibaren bilet satın alabilecek. Ayrıca stadyuma gelemeyen izleyiciler de, Logan Paul’un bu büyük mücadelesini canlı yayından takip edebilecek.