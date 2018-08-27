Logan Paul ile KSI Arasındaki Boks Maçında Kazanan Çıkmadı

Aylarca süren bekleyişin ardından, dünyaca ünlü iki YouTube yıldızı Logan Paul ve KSI, ringde kozlarını paylaştı. Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği dövüş, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Popüler video paylaşım platformu YouTube’da milyonlarca aboneye sahip olan Logan Paul ve KSI, karşılıklı diss’lerin ve meydan okumaların gölgesinde ringe çıktı. 10 milyon dolara yakın bir gelir elde edilen boks karşılaşması, hakem kararıyla berabere bitti.

Bu yılın başında Joe Weller’ı nakavt eden KSI, maçtan sonra ünlü YouTuber Logan Paul’u ringe davet etmişti. Bu meydan okumayı kabul eden Paul, sosyal medyadaki atışmaları boks ringine taşımıştı.

İngiltere’deki Manchester Arena’da gerçekleşen boks maçını internetten izlemenin tek yolu, YouTube’dan geçiyordu; ancak platform üzerinden canlı yayınlanan maç için izlenme başına 10 dolar (60 TL) gibi bir ücret talep ediliyordu. Hal böyle olunca birçok kişi bu görkemli etkinliği izlemek için alternatif yollara başvurmak zorunda kaldı.

Logan Paul ile KSI’ın boks maçının korsan yayınları başta Twitter, Periscope ve Twitch olmak üzere birçok sosyal medya platformunda yayınlandı. Periscope’da 70 bin, Twitch’te ise 1 milyonu aşkın kişi mücadeleyi canlı olarak takip etti. Buna karşılık maçın resmi olarak yayınlandığı tek platform olan YouTube’da yaklaşık 773 bin izleyici vardı. Öte yandan Twitch, maçı korsan olarak yayınlayan hesaplar hakkında inceleme başlatılacağını açıkladı.

Tarihin en çok izlenen boks karşılaşmalarından birisi olan maçta, 10 milyondan fazla gelir elde edildi. Logan Paul ile KSI arasındaki ikinci karşılaşma, ABD’de yapılacak. Söz konusu maçın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı, ancak ikinci karşılaşmanın en geç Şubat 2019’da yapılacağı belirtildi.