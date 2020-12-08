Ünlü YouTuber Logan Paul ile Floyd Mayweather Ringe Çıkıyor!

Ünlü YouTuber Logan Paul, 20 Şubat’ta düzenlenecek olan özel boks maçında eski boksör Floyd Mayweather ile karşı karşıya geleceği bir anlaşmanın altına imza attı. Eski boksör ile ünlü YouTube içerik oluşturucusunun boks maçı Fanmio’da yayımlanacak.

Logan Paul ve Floyd Mayweather Karşı Karşıya Geliyor

Ünlü YouTuber kardeşler Logan ve Jake Paul’un yeni projesinin elliye sıfırlık dudak uçuklatan bir rekorun altına imza atmış eski boksör Mayweather ile ilgili olacağı duyuruldu. Beş ağırlık sınıfında birden fazla dünya şampiyonluğuna sahip olan boksörün ayrıca Olimpiyat Oyunları’nda kazanmış olduğu bronz madalyası da bulunuyor. Ünlü YouTuber ise geçmişte bu kadar çok başarının altına imza atan bir boksörün karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Paul, en çok bir ormanda taşıdığı ceset videosu ile tanınmıştı. Bu video izleyiciler tarafından o kadar çok konuşulmuştu ki video, Paul’un bugün bu kadar çok takipçisinin ve izleyicisinin olmasının ana nedenlerinden biri haline geldi. Ününü büyüterek ilerletmek isteyen YouTuber, izleyicilerinin karşısına çılgın fikirlerle çıkmaya devam ediyor.

Paul, son zamanlarda birçok kişi ile ringe çıkmıştı. YouTuber daha önce Nate Robinson ile boks maçında karşı karşıya gelmişti. Bu maçın galibi ise Paul’un kendisi olmuştu. Milyonların şaşırmasına neden olan YouTuber, Robinson’a karşı kazanmış olduğu maçtan sonra önünde uzun bir yol olduğunu belirterek daha birçok boksöre teklif götüreceğini ifade etmişti. Paul’un teklif götürdüğü kişilerden biri de eski UFC Şampiyonu Conor McGregor olmuştu.

Paul’un bu açıklamalarından sonra eski boksör Mayweather, Twitter üzerinden Paul’a cevap verdi. Ünlü boksör, Paul’a yönelik paylaşmış olduğu tweette boks maçlarının çocuklar için uygun olmadığını söyledi. Paul’un kardeşi Jake ise boksörün tweetine yanıt olarak eski NBA şampiyonu Robinson’la karşı karıya geldiği maçta onu nasıl yendiğini söyledi.

Jake, eski boksör Mayweather hakkındaki görüşlerini belirttiği açıklamada onun 1.50 boyunda ve 50 yaşında olduğunu söyledi. Ünlü boksöre küçük çocuk şeklinde hitap eden YouTuber, onun yalnızca ilgi istediğini ifade etti ve sözlerine şu şekilde devam etti: “Elli küsur yaşında. Emekli olmuş. YouTuber’lar hakkında konuşarak kaybettiği ilgiyi tekrar kazanmak istiyor.”

Boks Maçının Bilet Ücretleri Ne Kadar Olacak?

Ünlü YouTuber ile eski boksörün boks maçını izlemek isteyen kişilerin ön gösterim için ödemesi gereken ücret 24,99 dolar olarak belirlendi. Bu biletler tükenir tükenmez boks maçını izlemek için ödenmesi gereken ücret 39,99 dolar olacak. Bilet ücreti 29 Aralık’tan sonra 59,99 dolara, 11 Ocak’tan sonra ise 69,99 dolara yükselecek.