Logan Paul ve KSI Yeniden Boks Maçına Çıkıyor

YouTube'un en büyük kanallarından olan Logan Paul ve KSI, Kasım ayında yine çok heyecanlı bir rövanş karşılaşması için boks ringinde karşılaşacaklar.

Ağustos 2018’de gerçekleşen ve berabere biten gösteri boks maçı sonucunda yeniden karşılaşma sözü veren iki YouTuber'ın dövüş tarihi belli oldu. YouTube mücadelesi, 9 Kasım'da Los Angeles Lakers'ın ev sahipliğini yaptığı 21 bin kişilik bir arena olan Staples Center'da gerçekleşecek.

Daha önceki maç Birleşik Krallık'ta yapılmış ve canlı olarak 18 bin kişi tarafından takip edilmişti. Ancak karşılaşmanın 800 bin kişinin kayıt yaptırdığı Twitch ve YouTube gibi platformlarda yüz binlerce kişi tarafından izlendiğini de belirtmek gerekiyorken, bu maçtan yaklaşık 11 milyon dolar gelir elde edileceği düşünülüyor.

#KSILoganPaul2: 𝙏𝙞𝙢𝙚 𝙏𝙤 𝙎𝙚𝙩𝙩𝙡𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝙎𝙘𝙤𝙧𝙚 🔥 pic.twitter.com/0qhGlI7268 — DAZN USA (@DAZN_USA) 3 Eylül 2019

Paul ve KSI, önceki maçta berabere kaldığı için rövanş maçını iple çekiyorlardı. Hatta maç tarihi Şubat olarak planlanmıştı ancak hala neden ertelendiği açıklanmadı. Ayrıca Paul ve KSI arasındaki maç, Matchroom Boxing tarafından destekleniyor ve yalnızca DAZN kanalında yayınlanacak. Fakat ilk maç gibi Twitch üzerinden korsan yayınların yapılması muhtemel.