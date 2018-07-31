Logitech, Blue Microphone'u Satın Alıyor

Özellikle Twitch yayınlarının popüler olmasıyla birlikte oyuncu ekipmanları konusunda kendine yer edinen Blue Microphone, Logitech tarafından satın alınıyor olabilir. 117 milyon dolar teklif verdiği ifade edilen Logitech'in bu anlamda mikrofon konusunda kalitesini üst düzeye çıkaracağı söyleniyor.

Mikrofon konusunda öncü şirketlerden biri olan Blue Microphone, bu satın alım teklifini doğrularken aynı zamanda CEO John Maier de açıklamalarda bulundu. Logitech'in 117 milyon dolar gibi bir fiyat teklifi verdiği dile getirilirken, aynı zamanda tüm ödemeyi nakit yapacağı da belirtildi. Ses konusunda hassas davranan Logitech, Blue ile birlikte daha güvenilir bir şirket olacağını düşünüyor.

"Blue'da hepimiz profesyonel müzisyenler, oyuncular, YouTuber'lar ve yayıncılar için harika şeyler yaratmaya devam edeceğiz aynı zamanda Logitech de dünyayı fethetmemize yardımcı olacak." şeklinde açıklamada bulunan CEO Maier, Logitech bünyesine girmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Konu hakkında Logitech ise "Blue’nun ve ürünlerinin portföyümüze katılması, büyük bir sinerji ve makul bir fırsat vadediyor.” açıklamasını yaparak teklifi tam olarak resmileştirmiş oldu. Daha önceden de Astro Gaming'i satın alan ABD'li üreticinin böylelikle oyuncu ekipmanları konusunda çok daha profesyonel olabileceğini söyleyebiliriz.